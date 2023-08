Cinquant’anni di hip-hop La Grande Mela celebra le origini del movimento

di Egidio Scala

La cultura hip-hop e la Grande Mela: un binomio indissolubile che segna la città. ’New York City Tourism + Conventions’, l’organizzazione di marketing ufficiale e convention and visitors bureau dei cinque distretti di New York City, invita visitatori e cittadini a celebrare il 50esimo anniversario dell’hip-hop nel suo luogo di nascita ufficiale, New York City. Le origini di questo genere musicale e movimento globale infatti risalgono a una festa nel Bronx, più precisamente al 1520 di Sedgwick Avenue, tenutasi l’11 agosto 1973 e organizzata da DJ Kool Herc.

Per celebrare l’anniversario promuovendo gli eventi in città, NYC Tourism ha collaborato con Mass Appeal, la società di intrattenimento che ha ideato il format ’Hip Hop 50’, e ha lanciato un hub dedicato ai contenuti relativi all’hip-hop dove è possibile visualizzare una mappa interattiva delle esperienze hip-hop nei cinque distretti, ma anche leggere interviste e Q&A con i locals appassionati di hip-hop; scoprire tutto sulla cultura hip-hop, la storia, i negozi, i ristoranti, i murales, i tour, i distretti, gli eventi commemorativi e le mostre in tutta la Grande Mela.

"New York City è il luogo di nascita e il centro ufficiale della cultura hip-hop, dalla musica alla sua influenza globale sull’arte, la moda, la danza, la lingua e altro ancora – dichiara Fred Dixon, presidente e CEO di New York City Tourism + Conventions –. L’hip-hop ha avuto un impatto duraturo sulla cultura di New York City che può essere sperimentato in tutti e cinque i distretti, e siamo entusiasti di portare questo aspetto in vita su NYCtourism.com attraverso il nostro hub di contenuti dedicato, la nostra lettera d’amore all’hip-hop a NYC", ha aggiunto.

La mappa interattiva di NYC Tourism, situata in fondo alla pagina dedicata all’hip-hop, può essere utilizzata come guida per scoprire la presenza di questo fenomeno culturale in tutti e cinque i distretti. L’hip-hop – agginge – ha avuto un impatto duraturo sulla cultura di New York City che può essere sperimentato in tutti e cinque i distretti, e siamo entusiasti di portare questo aspetto in vita su NYCtourism.com attraverso il nostro hub di contenuti dedicato, la nostra lettera d’amore all’hip-hop a NYC".

Non solo. NYC Tourism ha disegnato un’altra mappa che sarà esposta in tutta NYC ed evidenzierà i nomi delle persone e dei luoghi che hanno contribuito alla storia dell’hip-hop negli ultimi 50 anni. "Il 50° anniversario dell’hip-hop ci ha dato l’opportunità di riflettere sui modi in cui l’hip-hop ha influenzato la nostra cultura e di creare nuovi contenuti per migliorare l’esperienza dei visitatori di New York City" commenta Rondel Holder, senior vice president, Multicultural Content di New York City Tourism + Conventions.

"Incoraggiamo – aggiunge – i cittadini e i visitatori a utilizzare il nostro hub di contenuti e la mappa interattiva quest’estate e anche in futuro per immergersi nella vibrante cultura hip-hop dei cinque distretti". NYC Tourism ha collaborato con Mass Appeal per sostenere eventi in tutta NYC attraverso una campagna multimediale, tra cui Hip Hop 50 Live allo Yankee Stadium l’11 agosto, data di nascita ufficiale del genere musicale.