Roma, 22 luglio 2020 - CinemAmbiente in Valchiusella è una buona notizia per il mondo del cinema nostrano. Sappiamo infatti quanto la fase due della pandemia da Coronavirus è stata difficile per la riapertura delle sale cinematografiche, che in molti casi sono restate chiuse anche perché i blockbuster sono stati rimandati tutti. Si intravedono però spiragli di ripresa, sia perché è in lavorazione il Festival di Venezia 2020, ma anche perché, appunto, dal 30 luglio al 9 agosto assisteremo alla trasferta di CinemAmbiente in Valchiusella: probabilmente la prima kermesse festivaliera dal vivo organizzata al tempo del Covid-19. Le visioni saranno otto, all'aria aperta, gratuite e proporranno alcuni dei titoli che, ai tempi del lockdown, erano stati programmati in streaming sul sito di CinemAmbiente.



CinemAmbiente in Valchiusella

L'appuntamento è particolarmente ghiotto per coloro che possono facilmente raggiungere il Cavanese, in provincia di Torino, o che hanno organizzato una vacanza da quelle parti. Si potranno vedere film che affrontano i temi come i cambiamenti climatici e gli effetti dell'antropizzazione ('La Glace et le Ciel', 'Antropocene: l'epoca umana'), il problema della gestione dei rifiuti a livello globale ('Plastic China'), l'agricoltura etica e sostenibile ('The Harvest', 'Good Things Await'), la tutela della biodiversità e delle specie a rischio ('Secrets in the World's Largest Forest', 'Dusk Chorus'). Ultimo titolo in cartellone è 'Marche avec les loups', documentario con il quale Jean-Michel Bertrand, ospite della rassegna, racconta la sua avventura in mezzo ai lupi delle Alpi.



Per consultare il programma e prenotare le visioni bisogna andare sul sito ufficiale di CinemAmbiente. Curiosità: tra le novità di quest'anno c'è il cinema mobile, un furgone elettrico equipaggiato di schermo che porterà le proiezioni di paese in paese.

Non solo cinema

Siccome la Valchiusella è una zona dal grande valore paesaggistico e naturalistico, la rassegna cinematografica è accompagnata da incontri, laboratori, attività per ragazzi, passeggiate guidate e giornate dedicate al benessere. Anche in questo caso, tutti i dettagli si trovano sul sito.



