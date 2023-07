‘Wonka’, che cosa dobbiamo aspettarci

Roma, 18 luglio 2023 – Dopo aver presentato il primo filmato di ‘Wonka’ di Paul King all’evento globale CinemaCon nell’aprile 2023, la Warner Bros, ha appena rilasciato l'ultimo trailer dell’atteso musical, prequel del famoso ‘Charlie e la fabbrica di cioccolato’. Già da lì si possono ricavare alcune anticipazioni di ‘Wonka’. Il film, che sarà distribuito nelle sale italiane a partire dal 14 dicembre, vede Timothée Chalamet nel ruolo del giovane Willy Wonka, molto prima della visita di Charlie alla famosa fabbrica di cioccolato e racconta le origini del famoso produttore di caramelle e dolciumi.

Trama

Tratto dal personaggio straordinario de ‘La Fabbrica di Cioccolato’, il celebre romanzo per bambini di Roald Dahl e uno dei libri più venduti di sempre, ‘Wonka’ ci riporta all’inizio della storia del più grande maestro cioccolatiere del mondo, pieno di inventiva e magia. In base alle anticipazioni di ‘Wonka’ nel nuovo film di Warner troveremo un giovane Willy pieno di idee e determinato a cambiare il mondo. Le nuove avventure del giovane includono la sua scoperta degli Oompa Loompa (in italiano Umpa Lumpa), diventati uno degli elementi più iconici della storia. Uno di essi è interpretato da Hugh Grant.

Sogno e realtà

‘Wonka’ ci dimostrerà che le cose migliori nella vita iniziano con un sogno e che, se siamo abbastanza fortunati da incontrare una mente visionaria e fantasiosa come quella di Willy, tutto può diventare possibile. Da dove vengono gli Oompa Loompa? Come si addestrano gli scoiattoli che selezionano le noci? Qual è il segreto dietro la barretta di cioccolato Wonka? Le risposte a queste domande sono contenute nel nuovo musical di Warner.

Maestranze

Scritto e diretto da Paul King, noto sceneggiatore e regista di ‘Paddington’, ‘Wonka’ è prodotto da David Heyman, il brillante produttore di successi come ‘Harry Potter’, ‘Gravity’, ‘Animali fantastici’ e il già citato ‘Paddington’. Heyman ha collaborato con Alexandra Derbyshire (conosciuta per ‘Paddington’ e ‘Jurassic World: Dominion’) e Luke Kelly (‘Le Streghe’) per dare vita a uno spettacolo che rappresenta un’esplosione di magia e musica, un mix irresistibile di caos, colori ed emozioni, narrato con sentimento e ironia.

Scene

Nell’ambito della presentazione e delle anticipazioni di ‘Wonka’ al CinemaCon, Chalamet ha rivelato di aver nuotato effettivamente in una pozza di vero cioccolato fuso durante le riprese del film. Nel trailer, tra le varie scene mostrate in anteprima al pubblico, vediamo Chalamet che balla il tip tap, alla guida di un gruppo di danzatori dotati di ombrellini.

Precedenti

Il personaggio di Willy Wonka è originario del romanzo per bambini di Roald Dahl del 1964 intitolato ‘Charlie and the Chocolate Factory’. Gli adattamenti cinematografici precedenti includono ‘Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato’ del 1971, con Gene Wilder nei panni di Wonka, e il film di Tim Burton del 2005, ‘La fabbrica di cioccolato', con Johnny Depp nell'iconico ruolo del fondatore e proprietario del mondo pieno di meraviglie e golosità. Sia Wilder sia Depp, come hanno fatto notare diversi cinefili, si sono discostati dal personaggio originario. Anche per questo c’è molta attesa rispetto all’interpretazione di Chalamet, per cui, però, dovremmo aspettare fino alla fine dell’anno.