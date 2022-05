Willow, il primo trailer della serie TV fantasy

Se ne parla dal 2005 e ormai siamo a un passo dall'arrivo su piccolo schermo: parliamo della serie TV fantasy 'Willow', sequel del film omonimo uscito nel 1988 e ancora una volta interpretata da Warwick Davis. Lo show uscirà in streaming su Disney+ il 30 novembre 2022 ed è da poco stato pubblicato online il primo teaser trailer.

Willow, il film

Passo indietro nel tempo: il lungometraggio 'Willow', diretto da Ron Howard e scritto da Bob Dolman (su soggetto di George Lucas), uscì al cinema nel 1988. Inizialmente non ebbe un grande successo, al botteghino. Col tempo è però diventato un oggetto di culto molto amato e questo ha propiziato la nascita di un romanzo prequel (scritto da George Lucas insieme a Chris Claremont), di due giochi da tavolo, un gioco di ruolo e un videogame.



La trama raccontava di un nano contadino, aspirante mago, che si imbatte per caso in una bambina abbandonata in riva a un fiume. Si tratta di una principessa destinata a sconfiggere una regina malvagia e potente: siccome quest'ultima è al corrente della profezia che la riguarda, mobilita tutte le sue forze per trovarla e ucciderla prima che possa nuocerle. Così il nostro eroe si imbarca in una mirabolante avventura in difesa della bambina, aiutato fra gli altri da un guerriero ladruncolo, da due gnomi e da una vecchia strega.

La nuova serie tv

Il nuovo 'Willow' è ambientato qualche anno dopo. Come riassunto dalla sinossi ufficiale: "Ora, in un mondo magico in cui prosperano brownies, stregoni, troll e altre creature magiche, l'avventura continua: un improbabile gruppo di eroi parte per una pericolosa missione in luoghi lontani dalla propria casa, dove deve affrontare i propri demoni interiori e unirsi per salvare il proprio mondo".



Ron Howard, regista del film del 1988, torna in qualità di produttore esecutivo. La sceneggiatura è stata invece firmata da Jonathan Kasdan e Wendy Mericle: lui è autore fra le altre cose di 'Solo: A Star Wars Story', mentre lei ha in curriculum la serie TV 'Arrow'. Nel cast spicca il ritorno di Warwick Davis, già protagonista del film 'Willow' e successivamente visto per esempio nella saga di 'Harry Potter'. Accanto a lui Ruby Cruz ('Omicidio a Easttown'), Erin Kellyman ('The Falcon and the Winter Soldier'), Ellie Bamber ('Animali notturni'), Tony Revolori ('Grand Budapest Hotel'), Amer Chadha-Patel ('The Third Day'), Dempsey Bryk ('The Silence') e Rosabell Laurenti Sellers ('Il trono di spade').

Il trailer in italiano