Whoopi Goldberg, un Premio Oscar nel cast di ‘Un posto al sole’: quale sarà il suo ruolo

Un incrocio che in pochi si sarebbero aspettati: Whoopi Goldberg entra ufficialmente nel cast di ‘Un posto al sole’. L’effetto della partecipazione alla grande attrice e regista americana alla soap opera più longeva della tv italiana è quello di uno tsunami che scuote la curiosità dei telespettatori e che, di fatto, dà nuova linfa a un programma che il 21 ottobre 2026 compirà trent’anni.

"Per i 30 anni della fiction, avremo questo regalo fantastico. Stiamo scrivendo la linee di Whoopi e sarà una linea singolare perché ci sarà anche del mistery e ci sarà un incontro anche sentimentale tra lei e uno dei protagonisti di ‘Un posto al sole’” ha spiegato la direttrice della Fiction Rai Maria Pia Ammirati durante la presentazione dei palinsesti Rai per l’autunno 2025.

Ancora è presto per capire quali saranno le caratteristiche del suo personaggio all’interno della soap. Quel che è certo è che il personaggio interpretato da Whoopi Goldberg debutterà in una

storyline speciale come "recurring character", ovvero un personaggio che appare in diverse puntate ma che non ha il ruolo da protagonista, in alcuni episodi di ‘Un posto al sole’ in onda nel 2026.

La star americana Premio Oscar ha più volte manifestato il proprio amore per l’Italia – ne ha parlato anche in un’intervista nel programma di Fabio Fazio – e le produzioni italiane. Whoopi Golberg è una grande frequentatrice di diverse regioni italiane, come Sicilia e Sardegna. E senza dubbio questa sua partecipazione a ‘Un posto al sole’ contribuirà a rafforzare il suo legame con il Belpaese. E anche l’affetto del pubblico italiano nei suoi confronti.