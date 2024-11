Whoopi Goldberg, la dichiarazione d’amore per la Sardegna del Premio Oscar

Di recente Whoopi Goldberg è stata ospite di Jimmy Fallon al celebre ‘The Tonight Show’. In quell’occasione l’attrice – due volte vincitrice dell’Oscar (nel 1986 per ‘Il colore viola’ e nel 1991 per ‘Ghost’) – ha dichiarato pubblicamente il suo amore per la Sardegna, dove possiede anche una casa.

Un’isola ad alta longevità

Fallon, tra i conduttori più noti della NBC, ha aperto l’intervista chiedendo alla star quanto tempo trascorra nella sua dimora italiana su quella che ha definito “un’isola di centenari”. Con il suo tipico umorismo, la Goldberg ha risposto: “Molto, infatti ho 206 anni”. I due professionisti dello spettacolo si riferivano al fatto che la Sardegna rientra in una delle cosiddette Blue Zone del mondo, ossia aree famose per l’elevata longevità dei loro abitanti. Ciò che rende speciale questi luoghi è un mix unico di fattori: uno stile di vita sano, una dieta equilibrata con pochi alimenti ultra-processati e una profonda connessione con la natura.

L’autenticità dei sardi

Goldberg, che ha una casa a Stintino, in provincia di Sassari, ha comunque confermato: in Sardegna si vive più a lungo e meglio rispetto agli Stati Uniti. “I sardi non hanno troppe sciocchezze a cui pensare, come da noi. Gli americani vivono sotto stress, camminano arrabbiati e spesso con le mani chiuse a pugno” ha detto l’attrice. La Sardegna, invece, offre un’atmosfera completamente diversa: “Non c’è puzza nell’aria, non ci sono schifezze nel cibo. Noi americani, al contrario, stiamo cominciando a renderci conto che mangiamo alimenti pieni di cose che nemmeno sappiamo pronunciare. Non mettete in bocca qualcosa di cui non sapete pronunciare il nome” ha aggiunto Whoopi.

‘Sister Act 3’

Whoopi Goldberg è stata ospite del programma di Fallon anche per parlare del tanto atteso sequel del suo film cult, ‘Sister Act’. Il nuovo e terzo capitolo della saga è stato annunciato lo scorso marzo, ma l’attrice ha spiegato che la recente scomparsa della sua amica e collega Maggie Smith, avvenuta a settembre, ha costretto a rivedere la sceneggiatura, con conseguente ritardo nella produzione e nella lavorazione del film, che debutterà nelle sale il prossimo anno. Oltre a questo progetto, Goldberg si sta preparando a calcare il palcoscenico con il musical ‘Annie’: reciterà il ruolo di Miss Hannigan al The Theater at Madison Square Garden, dal 4 dicembre al 5 gennaio. Intanto, a fine novembre, per Longanesi, esce ‘Frammenti di memoria’, il memoir autobiografico dell’artista dedicato a due figure cardine della sua vita, la madre Emma e il fratello Clyde.

La nuova era Trump

Durante la partecipazione a ‘The Tonight Show’ di Fallon, Whoopi Goldberg ha condiviso alcune riflessioni sui risultati delle elezioni presidenziali del 2024 e la vittoria di Donald Trump, giunto al suo secondo mandato alla Casa Bianca, dopo aver sconfitto la rivale Kamala Harris. “Sì, penso che tutti noi lo capiamo. È successo. Per alcuni di noi è andata bene, per altri no” ha commentato l’attrice. E ha proseguito: “Questa è la natura di un voto elettorale, succede. Non sempre ti piace quello che ottieni, ma quando non ti piace abbastanza, puoi uscire e protestare. Questa è la bellezza dell’America. È successo. Punto”.