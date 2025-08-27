Venezia, Werner Herzog e il suo cinema sospeso tra innovazione e provocazione

Venezia, 27 agosto 2025 – Lui si è definito un “buon soldato del cinema”, ma la verità è che Warner Herzog è stato – ed è – molto di più. Visionario, provocatorio. Mai banale. E se oggi Venezia celebra uno dei maestri più geniali della settima arte (Francis Ford Coppola terrà la laudatio) lo si deve a una giornata particolare di oltre settant’anni fa, quando il piccolo Warner vide il suo primo film e si innamorò perdutamente di questo mondo. Perché, proprio come il suo cinema, anche la sua storia non ha nulla di banale.

Gli inizi e l’onda del nuovo cinema tedesco

Werner Herzog nasce nel 1942 a Monaco di Baviera e trascorre l’infanzia in un villaggio montano della Baviera, lontano dalla modernità. Questo isolamento segna profondamente la sua sensibilità: l’incontro con il cinema avviene quasi per caso, quando vede il suo primo film solo a 11 anni. Da adolescente lavora come saldatore per finanziare i primi cortometraggi, dimostrando una determinazione assoluta che diventerà la cifra della sua carriera. Così, negli anni ’60 emerge come uno dei protagonisti del cosiddetto ‘Nuovo cinema tedesco’, insieme a registi come Rainer Werner Fassbinder e Wim Wenders. Il suo primo lungometraggio ‘Segni di vita’ (1968), vince l’Orso d’argento a Berlino e lo consacra al grande pubblico anticipando alcune delle sue ‘meravigliose ossessioni’ che porterà sul grande schermo: la follia, la natura selvaggia e i limiti dell’uomo.

I primi successi e il sodalizio con Kinski

Un capitolo fondamentale della sua carriera è la collaborazione tormentata con l’attore Klaus Kinski. I due realizzano film diventati leggendari come ‘Aguirre, furore di Dio’ (1972), ‘Nosferatu, il principe della notte’ (1979), ‘Fitzcarraldo’ (1982) e ‘Cobra Verde’ (1987). Si dice che sul set il rapporto fra i due fosse turbolento, con liti furiose. Ma forse proprio da questa tensione nasceva un’energia irripetibile che ha reso i film di Herzog delle opere di culto. Kinski che diventerà quello che lui stesso ha definito ‘Il mio nemico più caro’ nel film documentario del 1999.

Documentari e ricerca del “vero estatico”

Già, i documentari. Perché, parallelamente alla fiction, Herzog ha sviluppato un’intensa attività documentaristica. In opere come Grizzly Man(2005), Encounters at the End of the World (2007) e Lo and Behold (2016) esplora le ossessioni umane, la tecnologia e i limiti della natura. Per lui il documentario non deve limitarsi a registrare, ma catturare quello che definisce “il vero estatico”: una verità poetica, più profonda dei fatti stessi.

Dalla scrittura all’insegnamento: le sue mille passioni

Oltre al cinema, Herzog ha scritto libri, diretto opere liriche e ha fondato una scuola di cinema, la “Rogue Film School”, dove insegna tecniche non convenzionali, come scassinare serrature o cucinare per la troupe. La sua filosofia è radicale: l’arte deve nascere dall’esperienza diretta e dal rischio. Molti registi contemporanei lo considerano un maestro di visione e coraggio. Tra l’altro è apparso anche come attore, in piccoli ruoli in film e serie tv, tra cui una celebre partecipazione a ‘The Mandalorian’.

Herzog: “Non mi sono ancora ritirato”. Tutti i suoi prossimi progetti

E a proposito di questo ultimo, importantissimo riconoscimento alla carriera, il regista ha dichiarato: “Sono profondamente onorato di ricevere il Leone d’Oro alla carriera dalla Biennale di Venezia. Ho sempre cercato di essere un buon soldato del Cinema e questa mi sembra una medaglia per il mio lavoro. Grazie. Tuttavia non mi sono ancora ritirato. Lavoro come sempre. Qualche settimana fa ho terminato un documentario in Africa ‘Ghost Elephants’ e in questo momento sto girando il mio prossimo lungometraggio, ‘Bucking Fastard’, in Irlanda. Sto realizzando un film d’animazione basato sul mio romanzo ‘The Twilight World’ e interpreterò la voce di un personaggio nel prossimo film d’animazione di Bong Joon-ho. Non sono ancora finito”. Tra l’altro, per celebrarlo, la Cineteca di Milano gli dedica una maxi rassegna fino al 24 settembre prossimo.