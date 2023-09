‘La voce che hai dentro’ di Massimo Ranieri, anticipazioni della terza puntata: il tradimento di Regina

Torna di scena il passato, ricordi e dolorose ferite fanno irruzione nella vita dei protagonisti. Sarà questo il filo conduttore della terza puntata della fiction ‘La voce che hai dentro’, in onda questa sera nella prima serata di Canale 5. Dopo il cambio del palinsesto per il cambio con ‘Il grande fratello 2023’, la penultima puntata della miniserie tv di Massimo Ranieri verrà trasmessa venerdì 29 settembre (alle 21.21).

In primo piano ci sarà anche il misterioso omicidio di Mimmo Ferrara: Michele è alla ricerca di prove per risalire alla verità di un delitto che gli è costato dieci anni di carcere, da innocente. Ecco tutto quello che c’è da sapere sui due episodi che vedremo stasera in tv, prima del gran finale del 6 ottobre.

Qui il riassunto delle puntate precedenti: cosa è successo nella prima puntata (14 settembre) e nella seconda serata (22 settembre).

Avvenimenti improvvisi mettono a soqquadro la vita della famiglia Ferrara, alle prese con i fantasmi del passato. Nella vita di Regina (La Niña) ricompare suo padre, che porta la giovane cantante ad un tradimento inatteso e doloroso. Metterà a rischio il concorso canoro che potrebbe salvare la Parthenope?

Maria (Maria Pia Calzone) vive un profondo turbamento davanti alle carte del divorzio firmate da Michele (Massimo Ranieri), ormai prossimo a diventate il suo ex marito. Intanto Raffaele (Michele Rosiello) è ossessionato dalla morte del nonno Mimmo. Continua ad avere incubi, misti a ricordi, sulla sera del suo assassinio. Tante le domande che avanzano, chiedendo risposte che non è più possibile rimandare: cosa è vero nelle immagini che affollano la sua memoria e cos’è, invece, falsato dalle emozioni dei ricordi? Chi ha davvero ucciso Mimmo Ferrara?

Anche Michele e la figlia Anna (Giulia D'Aloia) cercano un dettaglio che possa aiutare a ricostruire i fatti: è così che Anna trova un indizio che potrebbe rivelarsi decisivo. E scagionare il padre dall’onta di un omicidio che non ha mai commesso.

Protagonista della serie è il discografico Michele Ferrara, uscito di prigione dopo avere scontato ingiustamente una condanna di dieci anni. Era stato accusato della morte del padre Mimmo, un delitto che però non ha mai commesso. Quando torna in libertà, Michele si trova davanti a uno scenario inatteso: l’azienda di famiglia, la Parthenope, sta affondando tra i debiti e i figli sono contro di lui. Anche la moglie si è rifatta una vita e vorrebbe il divorzio. Solo la terzogenita Anna è dalla sua parte. Michele, però, non si perde d’animo e cerca con tutte le sue forze di rimettere in piedi la sua vita.

Il cambio di serata sembra avere penalizzato ‘La voce che hai dentro’ e a dirlo sono gli ascolti. La fiction ideata da Massimo Ranieri è passata dall’essere in vetta agli ascolti del giovedì, con i 2.481.000 telespettatori della prima puntata, ai 1.723.000 della scorsa settimana. Stasera il giro do boa: la serie si gioca tutto ai rigori.

Stasera la serie con Massimo Ranieri si avvia verso la sua conclusione. La terza puntata va in onda stasera, venerdì 29 settembre, alle 21.21 su Canale 5. Tutte le puntate sono sempre disponibili in streaming su Mediaset Infinity.