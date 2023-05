‘Vivere non è un gioco da ragazzi’, stasera seconda puntata: anticipazioni e trama

Dopo il successo della puntata di esordio, stasera secondo appuntamento con la nuova miniserie ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’, con Stefano Fresi, Nicole Grimaudo e Claudio Bisio. Al centro della storia, la vita di un adolescente stravolta dalla morte di un amico per droga. Stasera, lunedì 22 maggio, Lele è alle strette: ‘strozzato’ dalle pressioni dei pusher e dai rimorsi per la morte di Mirko, dovrà affrontare anche l’emergere di nuovi segreti. Ecco cosa succederà nella seconda (e penultima) puntata in onda alle 21.30 su Rai1.

Anticipazioni della seconda puntata

Nei due episodi in onda stasera, la madre (Fabrizia Sacchi) del ragazzo morto – Mirko, interpretato da Tommaso Donadoni – si rivolge a Lele (Riccardo De Rinaldis) per avere notizie del figlio. Intanto nel liceo ‘bene’ di Bologna, cresce la tensione generale tra genitori e figli. Le famiglie temono che i propri figli siano invischiati con l’ecstasy, ma i ragazzi negano. Tuttavia, una soffiata improvvisa avvisa le famiglie sull'uso di droga del sabato sera da parte della compagnia del liceo. Esplode la bomba nelle case, in particolare in quella di Lele che vive tra incudine e martello, tra polizia e criminali. È stato lui, infatti, a dare la ‘pasta’ letale all’amico e, pur non avendo confessato nulla alla polizia, è pressato dagli spacciatori che gli avevano venduto la droga. La situazione precipita anche a casa di Lele: i genitori entrano in crisi dopo la truffa subita dal padre Marco (Stefano Fresi) e i contatti tra la madre Anna (Nicole Grimaudo) con l’imprenditore senza scrupoli.

Colpo di scena: Lele è in pericolo?

Lele riallaccia i rapporti con la ragazza di cui è innamorato, Serena (Matilde Benedusi), ma il commissario Eugenio Saguatti (Claudio Bisio) ha fatto una scoperta che lo mette alle strette. Sarà costretto a fare i nomi della banda da cui ha acquistato la droga. Ma gli spacciatori reagiscono con il rapimento di Lele. Il ragazzo è in pericolo o riuscirà a salvarsi?

La trama della miniserie

La fiction è tratta dal romanzo ‘Il giro della verità’ di Fabio Bonifacci, lo sceneggiatore che ha scritto anche l’adattamento televisivo. Il 17enne Emanuele – che tutti, sia in famiglia che a scuola, chiamano Lele – è un bravo ragazzo di una famiglia proletaria che si ritrova in un mondo di ragazzi ricchi e viziati della Bologna bene. L’equilibrio si spezza quando si innamora di una ragazza che gli apre le porte del mondo notturno, fatto anche di droga. E Lele finisce in un vortice di evento che lo risucchia. La scoperta dell’ecstasy, lo spaccio e poi la morte di Mirko.

Dove vedere la puntata del 22 maggio

La seconda puntata di ‘Vivere non è un gioco da ragazzi’ sandrà in onda lunedì 22 maggio su Rai1, a partire dalle 21.30. La prima puntata è stata seguita da oltre 3 milioni di telespettatori (3 milioni 75 mila pari al 16,7% di share). Tutta la serie è già disponibile in anteprima su Raiplay, dove si possono vedere tutti gli episodi della fiction.