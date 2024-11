Compagni di scuola o coinquilini, le esperienze delle star

Ogni celebrità, più o meno famosa che sia, ha un passato “comune”, lontano dai riflettori. Niente gossip, nessuna copertina e, soprattutto, un conto in banca probabilmente molto inferiore a quello che avrebbero poi ottenuto. Ma ci sono alcune star che, proprio in quegli anni, prima di riuscire ad affermarsi nel settore dello spettacolo, condividevano sogni e speranza con altre persone che, poi, hanno ottenuto un simile destino. Compagni di scuola o ancora più semplicemente coinquilini con i quali dividere le spese di piccoli appartamenti in affitto. E di esempi, ce ne sono parecchi.

Michael Douglas e Danny DeVito

Il primo ha una lunghissima carriera alle spalle e viene ricordato, da diverse generazioni, come protagonista – accanto a una incantevole e sensuale Sharon Stone – nel film “scandalo” e campione di incassi, Basic Instinct. Il secondo nome, invece, è spesso associato a quello di Arnold Schwarzenegger per l’irresistibile commedia “I gemelli”. Loro non sono fratelli, non sono (ovviamente) gemelli, ma hanno vissuto un lungo periodo nella stessa casa. E lo hanno raccontato proprio i due diretti interessati. Mentre iniziavano a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo, nella New York degli anni '60, i due attori vivevano insieme. Ma la cosa ancora più bella è che proprio quel lasso di tempo come coinquilini ha trasformato il loro rapporto in un vero e proprio legame profondo, ancora oggi simbolo di una delle amicizie più longeve della patinata Hollywood. "Michael ha fatto il bucato", ha ammesso DeVito nel 2008. "Ti ha detto che ero uno sciatto?" aveva poi commentato, di risposta, Douglas. “Danny è stato sciatto! No, davvero, era un compagno di stanza fantastico. È stato un momento magico, venivamo pagati per recitare!”. Mesi insieme, il successo e, ancora oggi, il ricordo nostalgico di un rapporto ancora forte.

Adele e Jessie J

Le due cantanti non hanno convissuto bensì hanno frequentato la stessa scuola d’arte dello spettacolo BRIT a Croydon, Londra, ed erano perfino nello stesso gruppo scolastico, sebbene in classi diverse. Parlando di quel periodo e di Adele, Jessie ha ammesso: “Eravamo nello stesso anno! Cantavamo insieme all'ora di pranzo. Ovviamente in quel momento non ci rendevamo conto che entrambi avremmo potuto far uscire della musica, ma lei è fantastica. Era sempre un'energia davvero brillante a scuola”. Parole di stima e affetto immutate negli anni e ricambiate anche dalla collega che ha ammesso di essere sempre rimasta piacevolmente sorpresa dalla sua vocalità. Adele, qualche anno fa, parlando di Jessie J ha infatti definito la sua voce “assurda”: “"Le cose che può fare con la sua voce sono criminali, davvero assurde... Ho visto anche performance acustiche online e lei è come un acrobata o una mago con la sua voce”.

Jason Priestley e Brad Pitt

Ebbene sì, loro due sono stati coinquilini. Possiamo dire che quell’appartamento, almeno sulla carta, era ben abitato. Priestley è stato l’indimenticabile Brandon Walsh di Beverly Hills 90210, il brano ragazzo che aveva incantato milioni di ragazzine e ragazzini, ai tempi della serie tv. E si contrapponeva al “bad boy”, Dylan Walsh.

Il coinquilino, invece, ancora oggi è tra i più quotati attori di Hollywood dopo il suo esordio come affascinante ‘criminale’ in “Thelma & Louise”. Da allora la sua carriera non ha avuto battute d’arresto ed è considerato uno degli uomini più affascinanti nel mondo del cinema.

Meno “sensuali”, invece, sono i ricordi di Priestley in merito a quello specifico periodo di tempo come coinquilino di Brad. Nel suo libro “Jason Priestley: A Memoir”, la star di Beverly Hills 90210 ha ricordato che i due erano soliti fare gare su chi poteva resistere più a lungo senza farsi la doccia o radersi. Dettagli che decisamente smorzano quell’immaginaria ‘allure’ di pensare le due star come coinquiline. Tra le curiosità, invece, ha aggiunto che Pitt pensava che Priestley avrebbe potuto aggiungere un po' più di religione nella sua vita, perché per il Natale del 1989, regalò a Priestley e agli altri amici delle Bibbie con monogrammi. Ve lo aspettavate?

Matthew Perry e Justin Trudeau

Il compianto Perry, scomparso il 28 ottobre 2023, era stato a scuola con il Primo Ministro del Canada. Entrambi hanno commentato quella situazione e hanno ammesso che non andavano particolarmente d’accordo. Non erano affatto amici. Hanno frequentato la scuola a Ottawa e i due erano ancora più legati dal momento che la madre di Perry lavorava per il padre di Trudeau, un altro ex Primo Ministro del Canada.

Nel 2017, ospite da Jimmy Kimmel Live, l’attore di “Friends” ha ammesso che lui e Trudeau non erano i migliori amici a scuola e hanno persino avuto un litigio fisico. Lo ha ammesso con rimorso: "In realtà abbiamo picchiato Justin Trudeau. Penso che eccellesse in uno sport nel quale noi non brillavamo, quindi la nostra era pura gelosia... Penso che fosse l'unico ragazzo a scuola che potevamo picchiare. Non me ne vanto, è terribile. Sono stato un ragazzino stupido”. Dopo che l’intervista andò in onda, arrivò la risposta di Trudeau, via social: “"Ci ho pensato un po', e sai una cosa, chi non ha voluto prendere a pugni Chandler?" Che ne dici di una rivincita?”. Geniale e ironica la risposta dell’attore: “Penso che passerò e rifiuterò la sua richiesta per una rivincita, gentile signore (dato che attualmente ha un esercito a sua disposizione)”.

Holly Hunter e Frances McDormand

Inizialmente, nel loro caso, fu il destino a farle conoscere. Infatti furono assegnate casualmente come compagne di stanza alla Yale School of Drama. Si trovarono così bene e strinsero un rapporto così complice da decidere di continuare a vivere insieme anche a New York, dopo aver terminato il college.

Successivamente rimasero sotto lo stesso tetto con i registi Joel Coen ed Ethan Coen a Los Angeles, fino a quando la McDormand si sposò Joel nel 1984.

Kate Hudson e Lyv Tyler

Le due attrici e figlie d’arte – la madre della prima è Goldie Hawn mentre il padre della Tyler è il leader degli Aerosmith - hanno entrambe frequentato la Crossroads School For Arts and Sciences a Santa Monica, in California. Erano compagne di corsi e hanno stretto un ottimo rapporto che hanno coltivato col passare degli anni. E ancora oggi si frequentano e si definiscono ottime complici e amiche.