Venezia Mostra aperta. L’assist di Mattarella:: "Il cinema ci spinge all’umana solidarietà"

Venezia, Mostra aperta. Non solo nel senso che si è aperto il sipario, ieri sera, sulla kermesse cinematografica più importante dell’anno, alla 82ª edizione. Ma nel senso che la Mostra, cioè la festa che celebra il cinema, i suoi riti e i suoi miti, non chiude gli occhi davanti al mondo che brucia, alle città che diventano polvere, ai bambini che muoiono. "Dichiariamo apertamente la nostra enorme sofferenza di fronte a quello che sta succedendo a Gaza e in Palestina", ha detto ieri alla stampa il direttore Alberto Barbera.

E ieri sera, in una cerimonia di apertura particolarmente densa, che ha visto anche il messaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, si è parlato molto di cinema, ma anche di come il cinema ci aiuti a guardare gli altri. "Il cinema è parte irrinunciabile ed essenziale della cultura italiana, ed è particolarmente prezioso nella vita del mondo, per recuperare il senso dell’umana solidarietà", scrive il presidente Sergio Mattarella in un messaggio che Emanuela Fanelli legge, alla fine della cerimonia, sorprendendo un po’ tutti.

Prima, è stato protagonista il grande cinema di Werner Herzog. Ottantadue anni, autore di alcuni dei film più coraggiosi, insoliti, unici della storia del cinema mondiale – da Aguirre, furore di Dio a Fitzcarraldo, da Nosferatu a Cuore di vetro, Herzog ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera, dopo una “laudatio“, un discorso di lode, pronunciato da un altro gigante del cinema, Francis Ford Coppola. "Non avevo mai visto film così unici come i suoi – ha detto Coppola – Herzog ha inventato categorie cinematografiche che ancora non hanno nome. Mi mangio una scarpa se qualcuno è più originale di lu!".

Da parte sua, Herzog – visibilmente commosso – ha ricordato: "Coppola mi ha invitato a casa sua, quando non avevo neanche i soldi per pagarmi una stanza d’albergo. Gli sono grato per questo, e per avermi fatto conoscere mia moglie. Sono con lei da 29 anni, undici mesi e nove giorni", ha detto, rivolgendo uno sguardo in platea alla moglie Lena, fotografa e artista visuale cinquantacinquenne, nata in Russia, che Herzog ha sposato nel 1999. Ha concluso Herzog: "Ho sempre cercato la verità, al cinema. E ho cercato di essere un buon soldato del cinema. Questo significa lealtà, coraggio e senso del dovere. Ecco che cosa mi ha portato qui".

Emanuela Fanelli, nel suo discorso, non ha parlato esplicitamente della situazione geopolitica attuale. Ma indirettamente vi si è riferita quando ha parlato della forza del cinema: "Al cinema soffriamo per dolori di estranei che non esistono, come se fossero i nostri. Se avessimo lo stesso grado di empatia nella vita quotidiana, vivremmo un momento storico migliore, e sarebbe più facile e meno ingiusto stare al mondo".

Ieri mattina, durante la presentazione delle giurie internazionali della Mostra, il direttore artistico Alberto Barbera ha chiarito la posizione della Biennale su Gaza. "Siamo la principale istituzione culturale italiana, un luogo di apertura, di discussione, di dibattito che non esercita alcuna forma di censura. Rispediamo al mittente la richiesta di escludere degli artisti, se intendono presenziare alla Mostra del cinema. E dall’altra parte dichiariamo chiaramente la nostra enorme sofferenza di fronte a quello che sta succedendo a Gaza e in Palestina, alla morte di civili e soprattutto di bambini, vittime che si definiscono a con un termine orrendo, vittime collaterali, danni collaterali delle guerre, a cui nessuno è finora riuscito a porre fine.

Intanto, la manifestazione pro-Gaza in programma sabato al Lido si sta arricchendo di partecipazioni. Anche una motonave partirà da Marghera per sbarcare all’approdo di Santa Maria Elisabetta e permettere a chi arriva dalla terraferma di partecipare al corteo. "Le atrocità vanno fermate adesso", dice Martina Vergnano, portavoce dei centri sociali che si sono aggregati all’appello Venice4Palestine lanciato nei giorni scorsi. "Denunceremo le complicità internazionali. Con le forniture di armi e gli accordi commerciali i nostri governi sono complici del genocidio".