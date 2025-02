Vanessa Scalera e Mariolina Venezia: è scontro tra le due primedonne di ‘Imma Tataranni’

Una conferenza stampa scoppiettante quella di presentazione della quarta stagione di ‘Imma Tataranni’, la fiction che andrà in onda su Raiuno a partire da domenica 23 febbraio. Vanessa Scalera vestirà ancora il ruolo della protagonista ed è stata proprio l’attrice a ritrovarsi al centro di uno scontro con Mariolina Venezia, autrice dei romanzi da cui lo show è tratto. Ad aver acceso la miccia sono stati dei ringraziamenti mancati, ma pare che alla base del litigio ci sia qualcosa di pregresso.

Cosa è accaduto tra Vanessa Scalera e Mariolina Venezia

Per capire cosa è accaduto tra le due donne, occorre fare un passo indietro di qualche giorno. Nella serata conclusiva del Festival di Sanremo, Vanessa Scalera è stata ospite all’Ariston per promuovere la quarta stagione della fiction in cui veste i panni del sostituto procuratore Imma Tataranni. La sua comparsata sul palco è durata pochi minuti, nei quali l’attrice ha ringraziato il regista Francesco Amato, i suoi colleghi attori, i tecnici, i produttori di Rai Fiction e IBC Movie, gli sceneggiatori e il pubblico che si è affezionato allo show. “Senza di loro non sarei qui” ha ammesso.

Scalera non ha citato, dunque, la scrittrice Mariolina Venezia che ha dato vita al personaggio da lei interpretato. La cosa è apparsa strana al punto che qualcuno le ha chiesto in conferenza stampa se si fosse trattato di una dimenticanza o di una precisa scelta.

Le fasi dello scontro

L’attrice ha da subito sostenuto che la sua è stata una dimenticanza e che, dal palco, ha citato gli sceneggiatori, il team di lavoro di cui fa parte la stessa Mariolina Venezia.

La scrittrice, a quel punto, ha preso la parola partendo con un’invettiva nei confronti di Vanessa Scalera: “Ho partecipato alla scrittura della serie, ma senza potere decisionale” ha spiegato. E ha, poi, aggiunto: “Sono una fan di tutti gli ingrati, Imma è paladina dell’ingratitudine; quindi, apprezzo l’ingratitudine di Vanessa e la ringrazio, perché spesso non mi ha ringraziato: è una donna libera, non a caso interpreta un personaggio libero come Imma”.

Queste parole, evidentemente, non sono andate giù alla protagonista della fiction di Raiuno che ha ripreso la parola e ha replicato: “Ricordo le parole non carine rivolte a noi attori di Mariolina Venezia nella prima conferenza stampa”. Ha poi aggiunto, rivolgendosi direttamente all’autrice: “Ringrazio gli sceneggiatoriù, ma io a te non devo nulla”.

L’intervento di Massimiliano Gallo

Un altro membro del cast, Massimiliano Gallo, che interpreta Pietro (marito di Imma) ha cercato di smorzare la polemica sostenendo che quella di Vanessa Scalera era una dimenticanza dovuta anche al poco tempo disponibile sul palco e all’ora tarda dell’apparizione all’Ariston. “Per il resto si chiariranno” ha aggiunto.

L’attrice che presta il volto a Imma Tataranni, però, ha abbandonato la sala a conferenza stampa conclusa senza concedere altro tempo ai giornalisti e senza fermarsi con il resto del cast.