Uscite su Disney + a febbraio 2025

Da poco è iniziato il mese di febbraio e gli abbonati Disney+ possono contare, anche nelle prossime settimane, su alcuni titoli che andranno ad aggiungersi al catalogo di offerte e proposte per gli abbonati. Di seguito una guida da consultare con i titoli più attesi e interessanti, insieme alla data di uscita sulla piattaforma streaming.

The Kardashians – Stagione 6

Il 6 febbraio torna “The Kardashians” con la sua sesta stagione. Ecco la sinossi ufficiale che accompagna l’annuncio della nuova stagione disponibile in streaming in Italia su Disney+: 'Le Kardashian-Jenners tornano con un anno pieno di sfide, traguardi e nuove avventure. Con un futuro incerto e un passato che torna a tormentarle, Kourtney, Kim, Khloé, Kendall, Kylie e Kris dovranno fare affidamento l’una sull’altra, mentre rivestono i loro ruoli di mamme e donne in carriera, per superare gli ostacoli che si presentano nelle loro vite sempre più complicate”. Nel teaser trailer per promuovere i nuovi episodi è stata usata una frase di lancio decisamente accattivante: "I confini sono fatti per essere infranti". Questa nuova stagione mostrerà come le donne affrontano la loro vita sia come genitori che come imprenditrici lavoratrici.

Durante la precedente (quinta) stagione, Kourtney ha accolto il figlio Rocky Thirteen con il marito Travis Barker e la loro famiglia allargata - che comprende i suoi figli Mason, 15 anni, Penelope, 12 anni, e Reign, 10 anni, con l'ex Scott Disick e i loro figli Landon Barker, 21 anni, Alabama Barker, 19 anni, e Atiana de la Hoya, 25 anni, con l'ex Shanna Moakler - e tutti quanti hanno fatto un viaggio in Australia insieme al batterista dei Blink-182 durante il tour della band.

Win or Lose

Si tratta della prima serie originale Pixar Animation Studios. Gli episodi sono incentrati sulle storie di otto diversi personaggi che si preparano alla loro più importante partita di softball. La serie vuole raccontare e rappresentare come ci si sente nei panni di ognuno di loro, in tutte le diverse sfumature. Ci saranno ragazzi insicuri, i loro genitori iperprotettivi e pieni di ansie e anche un arbitro innamorato. Si attende un progetto in grado di unire, come sempre accade nelle produzioni Pixar – divertimento ed emozioni nelle quali rispecchiarsi. Dal 19 febbraio 2025.

A thousand blows

La serie prende ispirazione da storie vere di un gruppo di persone che lottano per la sopravvivenza nel brutale East End di Londra nel 1880. I protagonisti sono Hezekiah Moscow e Alec Munroe, migliori amici originari della Giamaica, che si ritrovano trascinati nel mondo criminale della scena londinese del pugilato a mani nude. Hezekiah riesce a trovare la fortuna e la fama attraverso l’arte della boxe, attirando l’attenzione della famigerata Regina dei Quaranta Elefanti, Mary Carr. E la donna inizia a sfruttare il talento del giovane per promuovere la sua impresa criminale. In arrivo il 21 febbraio 2025.

Abbott Elementary

Il 26 febbraio arriverà anche la quarta stagione di Abbott Elementary, una commedia ambientata sul posto di lavoro che segue un gruppo di insegnanti dediti e appassionati – e una preside decisamente originale – mentre si “scontrano” con il sistema scolastico pubblico di Filadelfia. Amano il loro lavoro nonostante l’atteggiamento non proprio impeccabile del distretto scolastico nei confronti dell’educazione.