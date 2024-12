Sulla carta, le uscite di dicembre 2024 su Paramount+ sembrano accontentare e soddisfare molti gusti. Tra le novità – sia a livello di serie che di contenuti legati al mondo del cinema – sono diversi i titoli in arrivo. Ecco la guida per rimanere aggiornati e sapere quando poter iniziare a seguire la propria proposta preferita.

Zorro

Si tratta di un vero e proprio debutto per questa serie che promette di affrontare e trattare il celebre personaggio in una maniera inedita. La versione del classico eroe prodotta da Le Collectiff, Blen Sur e France Television, è scritta da Benjamin Charbit, Noé Debré ed Emmanuel Poulain-Arnaud. A interpretare il personaggio di Zorro è Jean Dujardin e nel cast troviamo un volto noto nel panorama televisivo e cinematografico nostrano: Salvatore Ficarra.

La storia è ambientata nel 1821 vede don Diego de la Vega sindaco di Los Angeles. Purtroppo, però, si accorge sempre più che la città in cui vive non sembra migliorare e si ritrova costretto a tornare a vestire i panni di Zorro. Nemmeno la moglie Gabriella è a conoscenza di questa sua identità segreta. E per l’uomo sarà sempre più complicato, giorno dopo giorno, essere in grado di bilanciare la vita privata e quella “in incognito” di Zorro. In arriva a partire dal 6 dicembre 2024.

Dexter: Original sin

Finalmente è arrivato il grande giorno per gli appassionati di Dexter, il personaggio dell’omonima serie tv composta da 8 stagioni per un totale di 96 episodi. Ogg ci ritroviamo davanti a un prequel.

La storia è ambientata nel 1991 quando il giovane protagonista, interpretato nella serie da Patrick Gibson, diventa il killer vendicatore per merito degli insegnamenti del padre Harry (Christian Slater). Il protagonista originale Michael C. Hall tornerà ma solamente attraverso la voce interiore di Dexter. Nel cast ci saranno anche altri volti noti della serialità americana, l’indimenticabile Derek di “Grey’s Anatomy” Patrick Dempsey e Sarah Michelle Gellar, per tutti l’immortale Buffy. Il 13 dicembre Dexter: Original Sin arriva su Paramount+ esattamente in contemporanea con la messa in onda negli USA.

Frasier 2

Nuovi episodi in arrivo del curioso e divertente revival di Frasier con la sua seconda stagione. Kelsey Grammer ha ripreso in mano il suo personaggio, è diventato un docente a Boston e vive accanto al figlio. Per gli amanti nostalgici della serie originale, in questa secondo atto della serie tv ci saranno alcuni episodi ambientati a Seattle e ritroveremo gli storici protagonisti della vecchia serie. Un modo per strizzare l’occhio al passato e a chi si era appassionato alle originali vicende. Lo spin-off di “Cin Cin” ebbe un grandissimo successo di critica e pubblico dal 1993 (anno del debutto) al 2004 (che ne segnò la chiusura) per un totale di 11 stagioni e ben 264 episodi. Nel 2022 è arrivato, sempre su Paramount+ il revival che ha mantenuto l’omonimo titolo. Appuntamento dal 20 dicembre 2024.

In Italia la serie originale ha subito un trattamento non particolarmente favorevole. Le prime due stagioni sono state trasmesse in prima tv su Tele+ nel 1995. Poi è stata interrotta la messa in onda. Quattro anni dopo, nel 1999, Italia 1 ha trasmesso le repliche delle prime due stagioni e i successivi inediti fino al primo episodio della quinta. Gli altri 23 episodi della quinta stagione sono finiti su LA7 sempre nel 1999. Nel 2005 il canale satellitare Jimmy ha trasmesso in replica le prime cinque stagioni. Ma ne rimanevano altri 6 che nessuno aveva mai deciso di trasmettere. E così sono andate in onda ma con doppiatori completamente diversi rispetto alle precedenti stagioni.

A Quiet Place – Giorno 1

Si tratta del prequel/spin-off di A Quiet Place - Un posto tranquillo (2018) e il terzo film della saga A Quiet Place. Uscito nelle sale italiane il 27 giugno 2024 è una pellicola scritta e diretta da Michael Sarnoski.

Al centro della storia in questo capitolo che è ambientato precedentemente rispetto alla storia già nota per gli amanti del genere c’è il personaggio di Samira che, mentre rientra a New York, si ritrova attaccata da misteriose creature che sembrano dare la caccia semplicemente seguendo i suoni. Le creature aliene, assetate di sangue e dotate di udito a ultrasuoni, danno la caccia agli esseri umani. L’unico modo per sopravvivere alla loro furia e violenza è quello rimanere in totale e assoluto silenzio.

Nel cast troviamo nei panni della protagonista Sam l’attrice Lupita Nyong'o (che ha vinto un premio Oscar come miglior attrice non protagonista nel 2014 per il film “12 Anni Schiavo”). Accanto a lei anche Joseph Quinn (nel suo curriculum c’è Stranger Things) nel ruolo di Eric, Alex Wolff, Denis O'Hare e Djimon Hounsou. In arrivo il 24 dicembre 2024.

Dear Santa

Una pellicola natalizia che non vuole essere la consueta storia zuccherosa e ‘a rischio stereotipi’. La trama vede un ragazzino impegnato a scrivere e spedire la sua lista dei desideri di Natale a Babbo Natale. Ma nella lettera c’è un errore di ortografia cruciale e fondamentale. E così, ecco entrare in scena un diabolico Jack Black pronto a devastare e rendere le vacanze natalizie esattamente l’opposto di quello che il giovane aveva immaginato. La storia della pellicola è stata partorita dalle menti esilaranti di “Scemo e più scemo” e già questo potrebbe essere una garanzia di leggerezza e risate.

La critica, tra battute promosse e altre meno apprezzate, ha comunque evidenziato l’impegno di Jack Black, come citato in questa recensione: “Adottando un ringhio profondo che lo fa sembrare un Jack Nicholson dell'ultimo periodo, l'attore si sta chiaramente divertendo con il suo ruolo pittoresco, e il divertimento si rivela contagioso”. Dal 18 dicembre 2024.

Attenzione anche ad appuntamenti da segnarvi in agenda nelle settimane di dicembre su Paramount+. Il 6 dicembre sarà trasmesso l’ultimo episodio della terza stagione di “From” (che è già stato confermato per un’altra stagione). Ogni lunedì continuerà ad andare in onda la prima stagione di “Landman” mentre domenica 29 dicembre chi ha iniziato a seguire “Lioness 2” non può assolutamente saltare l’appuntamento conclusivo, con l’ultimo episodio di questa seconda stagione. In attesa di un terzo atto già nell’aria visto le entusiastiche critiche legate al progetto e ai nomi altisonanti che compongono il cast della serie tv.

Infine, nessuno si è dimenticato degli spettatori più piccoli. Infatti il 2 dicembre sarà disponibile l’episodio speciale di Spongebob intitolato Il Natale country di Spongebob e Sandy. Appuntamento invece il 6 dicembre con la seconda – attesa - parte della stagione 2 di Dora.