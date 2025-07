Unicorni: Michela Andreozzi e il potere dell’ascolto profondo

Nella nostra epoca, in cui la vista è il senso dominante e l’interconnessione è a portata di mano, ciò che stiamo perdendo è l’ascolto. Quell’ascolto profondo che accoglie senza giudicare: l’atto rivoluzionario del nostro tempo. Quando si ascolta si conosce e quando si conosce la paura svanisce. Solo allora si può mettere da parte il concetto di normalità, che ci siamo costruiti, per far posto alle mille possibilità che ci riserva la vita.

E Unicorni, il nuovo film di Michela Andreozzi, ospite del nostro vodcast SediciNoni, parte proprio da qui.

Il film racconta la storia di Blu (Daniele Scardini), un bambino di nove anni gender non conforming, e del percorso – tutt’altro che lineare – dei suoi genitori. Lucio (Edoardo Pesce) ed Elena (Valentina Lodovini) si definiscono aperti, democratici, “moderni”. Ma cosa succede quando l’identità del proprio figlio mette in discussione persino le certezze? È questo il cortocircuito che Andreozzi ha voluto indagare. Il film pone una domanda nello spettatore che ha amato almeno una volta nella vita: fa più paura essere liberi o lasciare libere le persone che amiamo?

La scintilla, racconta la regista, è arrivata osservando da vicino la propria famiglia. “Mi sono chiesta: se uno dei miei nipoti non fosse come ce lo aspettiamo, continueremmo ad essere così democratici?” Non c’è risposta nel film, ma tante domande, perché è sempre difficile scardinare le certezze. Costa fatica, ci vuole costanza, e bisogna saper ascoltare.

In Unicorni, i veri protagonisti non sono i bambini, ma i genitori: “sono loro gli unicorni,” spiega Andreozzi, “perché devono fare un salto emotivo, mettere le ali e i glitter, e accogliere ciò che non riescono a capire.” Ed è qui il fulcro della storia: quanto costa ascoltare chi amiamo? Quanto costa non accettare, ma accogliere ciò che non conosciamo? La rappresentazione filmica è realistica, complessa e mai retorica, centrata su adulti che vogliono il bene del loro bambino, ma non sanno come comportarsi, e che scoprono che amare davvero non significa intrappolare, ma lasciare andare.

Un lavoro delicato e coraggioso, anche nella scelta del piccolo interprete, Daniele Scardini, un bambino cisgender che ha saputo incarnare il dubbio, l’esplorazione, il desiderio di essere se stesso senza sentirsi fuori posto. “Non cercavo un bambino gender fluid,” spiega la regista, “ma uno che fosse in grado di raccontare un dubbio.” E Daniele, che trovava “cringe” il vestito da Sirenetta, ma sapeva che a Blu piaceva tantissimo, ha dimostrato una maturità rara: “ha i superpoteri,” dice Andreozzi. “È avanti anni luce.”

Il film ha una forte impronta corale: non è la storia di un caso isolato, ma di un gruppo di persone diverse che si trova a parlare non tanto dell’identità di genere, ma di libertà. Una scelta voluta per dire che sì, anche questo è possibile. Perché non c’è nulla da normalizzare, ma si tratta di riconoscere. La differenza esiste, ed è reale. Sta a noi decidere se opporci o accoglierla.

Il debutto di Unicorni come film d’apertura al Giffoni Film Festival lo proietta direttamente tra le mani delle nuove generazioni, che, come racconta Andreozzi, “stanno avanti a noi di mille anni”. E la domanda, alla fine, non è più se loro siano pronti, ma se lo siamo noi.

Perché il coraggio, spesso, non sta nell’uscire allo scoperto, ma nel permettere a chi amiamo di farlo.