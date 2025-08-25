Una storia d’amore americana. Il sogno spezzato di JJK e Carolyn

San Valentino in arrivo, due morti bellissimi e un autore che sa che il sangue dei Kennedy vende più di una cipria del duty free. Con tempismo perfetto, a partire da febbraio 2026, Ryan Murphy – già produttore, autore e regista di American Horror Story, American Crime Story e Feud, tra gli altri – su Disney Plus lancerà una nuova serie al cui centro ci sono vicende sentimentali made in Usa, American Love Story.

La prima stagione racconta i retroscena più scintillanti (e oscuri) dell’amore tra John John Kennedy, figlio di John Fitzgerald Kennedy e di Jacqueline Bouvier, soprannominato “il principe d’America”, e di sua moglie Carolyn Bessette, la “regina di ghiaccio” della moda, trapassati nel 1999 in un incidente aereo: lui aveva 38 anni, lei 33 (c’era anche Lauren, 34 anni, sorella di Carolyn). A interpretarli, attori scelti tra oltre mille pretendenti: Paul Kelly è John jr. (il soprannome “John John” gli venne affibbiato da un paparazzo che sentì suo padre pronunciare il nome John due volte), Sarah Pidgeon veste i panni di Carolyn Bessette, mentre Naomi Watts si cala nella parte di Jackie Kennedy Onassis. Murphy promette dettagli inediti, nostalgia anni ’90 e una sfilata di abiti sexy e minimali. Perché, in fondo, chi può resistere al ritorno della Famiglia Reale americana, fra tragedie greche e copertine di riviste patinate?

Erano snelli e fotogenici come solo i ricchi possono essere, sembravano usciti da un servizio fotografico di moda. Lui, nato nel ’60, figlio di un presidente assassinato, era avvocato svogliato e sciupafemmine con ambizioni giornalistiche: venne eletto “uomo più sexy d’America” nell’88, dotato di un fisico da surfista e ciuffo bruno, frequentazioni orizzontali con star come Madonna e Daryl Hannah, ma anche l’aria distratta dell’aristocratico che non vuol crescere. Lei, sei anni più giovane, dai liscissimi capelli color burro – subito copiati, e molto prima dei social – aveva una silhouette filiforme in grado di far sembrare una t-shirt come un abito da sera; lavorava nella boutique del minimalismo calvinista (nel senso di Calvin Klein) e divenne musa di quell’estetica finto-monastica che non ostenta ma suggerisce: gonne lunghe, giacche maschili, un filo di rossetto e una Birkin di Hermès.

S’incontrarono nel 1992: Carolyn lavorava per clienti VIP e John, allora procuratore distrettuale, andò a provare un abito. Lei disse di no alle sue avance, lui ne rimase così colpito che tornò più volte: in breve, divennero una coppia e si sposarono il 21 settembre in una cerimonia segretissima. La loro unione coincide con gli anni più euforici degli Stati Uniti: quelli del boom economico, dei surplus di bilancio, della rivoluzione digitale. Sotto Bill Clinton si sviluppò la più lunga espansione della storia americana, con ventuno milioni di nuovi posti di lavoro. In quel clima di opulenza venne naturale fondere la politica con lo spettacolo, ed è qui che entra George, la creatura cartacea di John che nel 1995 fondò un “political‑lifestyle magazine” che puntava sulla convergenza tra politica e cultura pop.

Ma dietro il glamour, la realtà era più complessa. Lei odiava i paparazzi e si racconta che, nonostante l’apparente serenità, si sentisse intrappolata nel ruolo di moglie dell’erede al trono sedando l’ansia con psicofarmaci. Intanto George traballava, le pagine pubblicitarie diminuivano. La vita della coppia non era più felice della loro impresa editoriale. I biografi come Steven Gillon parlano di un’unione tossica minata da droga e dalla depressione. Nel ’99 John si interrogava sul futuro della rivista, Carolyn non trovava un’identità: amici parlano di terapia di coppia, altri di imminente separazione. Ma non ci fu tempo per la catarsi: il 16 luglio il piccolo aereo pilotato da un inesperto John s’inabissò durante il viaggio per Martha’s Vineyard dove si sposava la cugina Rory Kennedy.

Ryan Murphy, maestro nel mélo, racconterà tutto questo, con la lente dell’ironia e avvolgendo i protagonisti in costumi perfetti. Sarà una visione spettacolare, ma basterà a restituire la complessità di due persone che furono al tempo stesso vittime e protagoniste del proprio mito? Probabilmente no. È compito della storia ricordare che dietro le foto patinate c’erano esseri umani che litigavano, amavano, sbagliavano e che la loro morte no, non fu scritta dalle Parche. Ma da una serie di scelte discutibili.