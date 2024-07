‘Tutto chiede salvezza 2’, quando esce su Netflix

La prima stagione della serie ‘Tutto chiede salvezza’, liberamente ispirata all’apprezzato romanzo di Daniele Mencarelli e disponibile su Netflix, è andata molto bene. Tanto che a breve la serie tornerà con nuove puntate. ‘Tutto chiede salvezza 2’ uscirà il 26 settembre sempre sulla stessa piattaforma di streaming, con 5 nuovi episodi. Il primo sarà proiettato in anteprima alla 54ª edizione del Giffoni Film Festival, il 19 luglio.

Trama

Questa volta, la storia si dipana attraverso cinque nuovi episodi, ciascuno dedicato a una delle cinque settimane cruciali del racconto. Daniele (Federico Cesari) deve dimostrare di aver ripreso il controllo della sua vita e di poter essere un padre affidabile per la sua piccola Maria, nata dalla relazione con Nina (Fotinì Peluso). La loro relazione è andata in crisi con la nascita della piccola. E ora i due sono in forte contrasto per ottenere l’affidamento, ognuno supportato dalla propria famiglia. I due gruppi sono molto diversi tra loro.

Dopo l'intensa esperienza del trattamento sanitario obbligatorio, Daniele ha deciso di diventare infermiere. Grazie all'aiuto della dottoressa Cimaroli, sta per iniziare un tirocinio proprio nell'ospedale dove era stato ricoverato. Ha cinque settimane per dimostrare al giudice che il suo nuovo impiego può diventare una carriera stabile, qualificandosi così come un genitore affidabile. In questo stesso periodo di tempo, le vite dei personaggi che già conosciamo si intrecceranno con quelle di nuove figure, oscillando tra le mura del reparto di psichiatria e il mondo esterno.

Cast

La seconda stagione della serie ‘Tutto chiede salvezza’, scritta da Francesco Bruni, Daniele Mencarelli e Daniela Gambaro, vede, nel cast, ritorni e nuovi ingressi. Per quanto riguarda le new entry, conosceremo Drusilla Foer nel ruolo di Matilde, Valentina Romani – Angelica, Vittorio Viviani – Armando, Samuel Di Napoli – Rachid, Marco Todisco – Paolo. Oltre a Cesari e Peluso, ritroveremo Andrea Pennacchi (Mario), Vincenzo Crea (Gianluca), Lorenzo Renzi (Giorgio), Vincenzo Nemolato (Madonnina), Alessandro Pacioni (Alessandro).

E ancora: Filippo Nigro (Dott. Mancino), Raffaella Lebboroni (Dott.ssa Cimaroli), medici della clinica; Ricky Memphis (Pino), Bianca Nappi (Rossana), e Flaure BB Kabore (Alessia), infermieri del reparto. Carolina Crescentini è ancora Giorgia, la madre di Nina. Lorenza Indovina (Anna), Michele La Ginestra (Angelo), Arianna Mattioli (Antonella), e Giacomo Mattia (Giovanni) rivestono nuovamente i panni della madre, del padre, della sorella e del fratello di Daniele.

Libro e streaming

Per il romanzo ‘Tutto chiede salvezza’ l’autore, Mencarelli, ha vinto il Premio Strega Giovani 2020. L’opera affronta temi urgenti come il disagio mentale, il significato di “normalità”, il valore dell’amicizia e l’importanza delle relazioni. In attesa delle nuove puntate della serie, i sette episodi della prima stagione, che riprende questi argomenti e li analizza con speranza e umorismo, possono essere rivisti su Netflix.