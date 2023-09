‘Tutto chiede salvezza 2’, arriva Drusilla Foer

È stato annunciato dalla piattaforma di streaming Netflix l’inizio delle riprese della seconda stagione di ‘Tutto chiede salvezza’. Sono in programma cinque nuovi episodi della serie che vede alla regia Francesco Bruni. Le puntate inedite dovrebbero essere disponibili su Netflix a partire dal 2024.

Novità

La serie televisiva è una produzione di Picomedia ed è tratta liberamente dall’omonimo romanzo di Daniele Mencarelli, premiato con lo Strega Giovani nel 2020. In ‘Tutto chiede salvezza 2’ vedremo un inedito seguito al libro. Continueremo a seguire le vite delle figure già note e assisteremo a vicende che si intrecceranno a quelle di nuovi arrivi. La narrazione si svolge sempre tra il reparto di psichiatria che fa da sfondo alla storia e il mondo fuori. Accanto a Federico Cesari e Fotinì Peluso, nei panni dei protagonisti Daniele e Nina, in ‘Tutto chiede salvezza 2’ ci saranno new entry a partire da Drusilla Foer che interpreterà un personaggio di nome Matilde. Debutteranno anche Armando (Vittorio Viviani), Angelica (Valentina Romani), Paolo (Marco Todisco), Rachid (Samuel Di Napoli).

Prima stagione

La prima stagione, disponibile su Netflix dall’ottobre 2022, comprende sette episodi. Sette sono anche i giorni di TSO (Trattamento Sanitario Obbligatorio) a cui Daniele è stato sottoposto a seguito di un crollo psicotico. Durante la settimana di isolamento che ha vissuto, Daniele si è trovato a confrontarsi con i suoi demoni più reconditi e a scavare dentro se stesso in un percorso di accettazione di sé e degli altri che lo porterà a stringere i legami più forti, sinceri e veri della sua esistenza. Le amicizie che si sviluppano con gli altri compagni di camerata e con gli operatori del reparto procedono all’insegna di emozioni e intensità crescenti, fatte di fragilità e forza allo stesso tempo.

Cast

‘Tutto chiede salvezza 2’ vede il ritorno nel cast, accanto a Cesari e Peluso, anche di Vincenzo Crea nei panni di Gianluca e Andrea Pennacchi in quelli di Mario. Vincenzo Nemolato è Madonnina, Lorenzo Renzi è Giorgio, Alessandro Pacioni è Alessandro. Ritroviamo anche gli infermieri Pino, interpretato da Ricky Memphis, Rossana (Bianca Nappi) e Alessia (Flaure BB Kabore). I medici della clinica sono ancora il dottor Mancino (Filippo Nigro) e la dottoressa Cimaroli (Raffaella Lebboroni). La famiglia di Daniele è composta dal padre Angelo (Michele La Ginestra), la madre Anna (Lorenza Indovina), la sorella Antonella (Arianna Mattioli) e il fratello Giovanni (Giacomo Mattia). A rivestire il ruolo della madre di Nina, Giorgia, è Carolina Crescentini. La scrittura della seconda stagione della serie è firmata da Francesco Bruni, Daniele Mencarelli e Daniela Gambaro.