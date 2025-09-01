Tutte le stelle di Jarmusch. Poesia delle piccole cose: "Il mio antifilm d’azione"

Jim Jarmusch, regista cult, icona del cinema indipendente americano, arriva a Venezia con il suo ciuffo di capelli bianchissimi, l’aria da alieno e un cast stellare. Da Cate Blanchett a Charlotte Rampling, da Vicky Krieps a Indya Moore. Presenta, in concorso, Father Mother Brother Sister: un film minimale, composto di tre episodi girati in tre luoghi diversi – il New Jersey, Dublino, Parigi – con tre cast diversi. "È una sorta di anti-film d’azione – dice il regista – che accumula piccoli dettagli, come fiori disposti con cura in tre composizioni". In ognuno dei tre episodi che compongono il film, in effetti, sembra non accadere quasi niente. Dialoghi su piccole cose, silenzi, imbarazzi sottili. Il vibrare del cinema puro, che non giudica i suoi personaggi, che vive e racconta minuscole sezioni di presente.

In conferenza stampa, Jarmusch lo racconta con tutto l’entusiasmo che si può concedere nel suo stile algido: "Spesso mi porto dietro le idee per anni, ma questo film l’ho scritto in tre settimane, è venuto tutto in modo molto naturale. E ha preso vita grazie al rapporto con gli attori". Cate Blanchett dice: "Sono una grande fan di Jim, lavorare con lui è divertente, folle, strano. C’è cuore e poesia nei suoi lavori. I film di Jim si allontanano sempre dalle etichette, e questo è ciò che mi piace di più".

Indya Moore, protagonista dell’episodio parigino, commenta: "Nei suoi film non ci sono buoni e cattivi: Jim vede semplicemente le persone. Amo l’enfasi che Jim dona alla grandezza della persona qualunque, il modo in cui riesce a dare valore a tutti noi, a tutta l’umanità, indipendentemente da chi siamo, da cosa facciamo". Charlotte Rampling, che con Cate Blanchett è protagonista dell’episodio girato a Dublino, va ancora più a fondo nel concetto: "Nel film di Jim gli attori diventano registi, in qualche modo. Siamo tutti lì, nello stesso momento e nella stessa scena, non si tratta più di recitare o meno".

All’incontro stampa Jarmusch deve confrontarsi con una domanda che non riguarda direttamente il suo film. Un giornalista gli chiede se non si senta a disagio nei confronti del distributore del suo film, la piattaforma Mubi, per i rapporti d’affari che lega la piattaforma a Sequoia Capital, coinvolta nel finanziamento di aziende israeliane di tecnologie belliche. Jarmusch è fra i firmatari di una lettera aperta in favore del cessate il fuoco a Gaza.

"Il mio rapporto con Mubi dura da molti anni – rfeplica Jarmusch – ed è fantastico. Ma sono stato infastidito e sconcertato nell’apprendere del coinvolgimento di Mubi con queste società. Detto questo, a livello personale mi considero un regista indipendente, ho preso soldi da tante fonti differenti per realizzare i miei film. E alla fine tutti i soldi delle grandi corporation sono soldi sporchi. Se si guardano le strutture finanziarie di tutti i grandi gruppi, trovi un sacco di sporcizia dappertutto. C’è una cosa che non mi piace, ed è il fatto che la stampa dia l’onere delle spiegazioni a noi, gli artisti. Se volete sapere altro, dovete chiedere a Mubi, non a me".

Interviene anche Indya Moore, che si è spesso esposta in attività pro Palestina: "Stiamo cercando tutti come lavorare in modo etico, e senza alimentare certi sistemi. Sono domande che non ci siamo mai posti prima. Stiamo imparando anche noi ad affrontare questa situazione".

Giovanni Bogani