‘Tutta la luce che non vediamo’ esce il 2 novembre su Netflix

Dal 2 novembre, su Netflix, sarà disponibile la nuova miniserie ‘Tutta la luce che non vediamo’, composta da quattro episodi. La regia è di Shawn Levy. La sceneggiatura è stata curata da Steven Knight. ‘Tutta la luce che non vediamo’ è basata sul famoso romanzo di Anthony Doerr, vincitore del Premio Pulitzer.

Anteprime

Poco prima del debutto sulla piattaforma di streaming, è prevista una proiezione in anteprima, il 30 ottobre, in collaborazione con la Festa del Cinema di Roma. In particolare sarà mostrato il primo episodio, reso fruibile per persone con disabilità sensoriali grazie all'audiodescrizione e ai sottotitoli. Successivamente, il 1° novembre, si terrà una seconda proiezione in anteprima per i fan nella cornice di Lucca Comics & Games, festival della omonima cittadina toscana, dedicato ai fumetti e ai videogiochi.

Trama

La storia è incentrata su Marie-Laure, una ragazza cieca, e su suo padre, Daniel LeBlanc. Quando era una bambina Marie-Laure ha perso la vista per una cataratta congenita. Orfana di mamma, ha accanto a sé un papà stupendo, che fa il fabbro. I due si trovano a dover fuggire da Parigi, occupata in quel momento dai nazisti. Devono mettersi in salvo e nascondere un diamante leggendario in loro possesso, per impedire che cada nelle mani del nemico. Marie-Laure e Daniel sono costantemente inseguiti da un crudele ufficiale della Gestapo determinato ad impossessarsi della preziosa gemma per motivi personali. Trovano rifugio a St. Malo, vivendo con uno zio solitario che supporta la resistenza diffondendo trasmissioni clandestine. In questa cittadina marittima, il destino di Marie-Laure si intreccia con quello di Werner, un giovane brillante arruolato dal regime di Hitler, esperto di radiocomunicazioni. Werner che condivide un segreto con Marie-Laure, basato sulla fiducia nell'umanità e sulla speranza. La miniserie abilmente intreccia le vite di due anime gemelle nel corso di un decennio molto difficile, raccontando la potenza dei legami umani come una luce guida anche nei momenti più bui.

Cast

Marie-Laure è interpretata da due attrici esordienti, che le prestano il volto nell’arco del decennio in cui è ambientata la narrazione. Si tratta di Aria Mia Loberti (scelta da Dan Levy in un casting su scala mondiale che includeva attrici cieche e ipovedenti) e Nell Sutton (nel ruolo di Marie-Laure da giovane). Nel cast figura anche Louis Hofmann (Werner). Mark Ruffalo è il padre di Marie-Laure (Daniel LeBlanc). Ci sono poi attori di successo come Lars Eidinger (Von Rumpel), Hugh Laurie (zio Etienne), e Marion Bailey (Madame Manec). La miniserie è prodotta da Shawn Levy, Dan Levine e Josh Barry per 21 Laps Entertainment, conosciuta per il successo di produzioni come ‘Stranger Things’, ‘Arrival’, ‘Tenebre e Ossa’, ‘Free Guy’ e ‘The Adam Project’. Steven Knight è produttore esecutivo, mentre Joe Strechay è produttore associato e consulente per l'accessibilità.