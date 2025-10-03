Torna McConaughey: "The Lost Bus mi ha conquistato"

"Se vuoi trovare la strada di casa, non farti consumare da quanto lungo possa essere il viaggio. Cerca solo di chiederti: “Qual è la cosa giusta che posso fare?“ E fai un passo in quella direzione. E poi un altro ancora, fino a trovare strada di casa". Matthew McConaughey in collegamento da Los Angeles, con il suo inconfondibile accento texano, declama una delle poesie contenute in Poems & Prayers, sua raccolta di riflessioni sul rapporto tra fede, logica e ricerca del senso nella vita che esce oggi in Italia per Baldini + Castoldi. E sempre da oggi su Apple TV+ sarà disponibile The Lost Bus, “survival drama“ ispirato a una storia vera – diretto da Paul Greengrass e prodotto da Jamie Lee Curtis e Jason Blum – che segna il suo ritorno al cinema dopo sei anni.

"Ho sempre scritto, ma non so se posso considerarmi uno scrittore. Però ho avuto il coraggio di dire: “Proverò a raccogliere dei miei pensieri e vedere se vale la pena condividerli in un libro“ – racconta l’attore – Non so se questi anni siano stati una pausa, stavo solo creando un altro tipo di arte. E mi sono goduto la paternità. Ho sempre trovato ispirazione nella vita reale. Ora che sono tornato sul set mi sono ricordato che gioa sia fare questo lavoro".

Nel film, McConaughey interpreta Kevin McKay, l’autista dell’autobus che, insieme a un’insegnante con il volto di America Ferrera, lotta per salvare 22 bambini intrappolati in un inferno di fiamme scoppiato l’8 novembre 2018. Giorno in cui una linea di trasmissione della Pacific Gas and Electric Company si ruppe scatenando un incendio di due settimane che causò 85 vittime, 50 mila sfollati e danni per 16,5 miliardi di dollari. "Sapere che era basato su eventi reali mi ha dato ancora più rispetto e desiderio di farne parte – spiega l’attore – Il film non si tira indietro di fronte a nessun orrore, dolore o perdita. Ma, allo stesso tempo, al centro c’è la scelta di raccontare la storia di due persone che non si sono svegliate quel giorno pensando che avrebbero fatto qualcosa di eroico. Mi piacciono le storie di emarginati capaci di compiere queste azioni. Persone che non penseresti mai agirebbero in quel modo, ma le circostanze le mettono in quella posizione e loro fanno la scelta giusta".

Per Matthew McConaughey, The Lost Bus è anche una questione di famiglia, avendo l’attore recitato al fianco di suo figlio Levi e sua madre Kay. "Non sapevo che Levi fosse interessato a cimentarsi in quello che faccio. Ma come per ogni progetto che intraprendo, ne ho parlato in famiglia. Quando sono arrivato alla parte in cui Kevin ha un figlio, mi ha chiesto: “Il ruolo è già stato assegnato? Posso fare un provino?“ – ricorda l’attore – Gli ho detto di sì, ma prima gli ho spiegato che recitare significa emulare l’umanità".

"Poi abbiamo fatto due riprese con il telefono che ho inviato al direttore del casting – riprendeMcConaughey – Mi ha risposto che erano buone e che le avrebbe girate a Paul Greengrass. Gli ho chiesto, però, di levare il cognome. Se avesse ottenuto il lavoro, non volevo pensasse fosse per quello. Quando Paul l’ha visto, senza sapere chi fosse, ha detto: “È lui il ragazzo“. Non pensavo avrei mai recitato con mio figlio e mia madre. Sono onorato di essere un ponte tra queste due generazioni e di essere stato in scena con loro".