Ti spedisco in convento: la guida alla terza stagione. Concorrenti e come funziona

Dopo il successo delle prime due stagioni, è tornato in onda il docu-reality ‘Ti spedisco in convento’, giunto al suo terzo anno. Il programma è prodotto da Fremantle per Discovery+, dove ha debuttato in anteprima il 2 aprile. Ma la maggior parte del pubblico potrà vedere ‘Ti spedisco in convento 3’ dal 9 aprile in chiaro su RealTime, per quattro puntate.

Che programma è ‘Ti spedisco in convento’?

‘Ti spedisco in convento’ si colloca a metà strada tra il genere del docu-reality e l’esperimento sociologico. È una trasmissione che fa vedere cosa accade quando delle giovani ragazze trasgressive, molto attive quotidianamente sui social, a ogni ora, sono obbligate di colpo a cambiare vita per un mese e a sottostare alle regole di un convento religioso. Il fatto è che le partecipanti a ‘Ti spedisco in convento’ non si aspettano nulla di simile: sono infatti convinte di partecipare a un altro genere di reality, molto più nelle loro corde e in linea con la loro esposizione social. Si tratta della versione tricolore del format British ‘Bad Habits, Holy Orders’.

Come funziona il reality ‘Ti spedisco in convento’?

Ignare di ciò che le aspetta, invece, le ragazze finiscono in un luogo gestito da suore cattoliche che le guideranno per trenta giorni e le aiuteranno a correggere certe maniere e certi comportamenti poco consoni al posto in cui si sono ritrovate, in mezzo al silenzio e alla preghiera. Ovviamente le giovani di ‘Ti spedisco in convento’ dovranno staccarsi dal loro amato cellulare, vestire in altra maniera e seguire pratiche quotidiane diverse da quelle a cui sono abituate. È un percorso spirituale al termine del quale alle giovani sarà chiesto di fare una scelta: torneranno sui loro passi o porteranno a casa la disciplina che hanno imparato?

‘Ti spedisco in convento 3’: le concorrenti

Sono cinque le concorrenti di ‘Ti spedisco in convento 3’: - Dayanna (che si fa chiamare Ariel, come ‘La Sirenetta’), 19 anni; - Beatrice, 19 anni, amante del lusso; - Lucy, 19 anni, appassionata di tattoo, musica techno e rave party; - Francesca, nota come ‘Pigna’, 19 anni, indole ribelle; - Tezeta, 20 anni, per sua ammissione pigra, mondana e modaiola. Nella terza stagione del format troviamo anche nuove suore: la Madre Generale Suor Lina, Suor Maria Pina, Suor Carmelita, Suor Bozena, Suor Luzziane, Suor Gilda.

‘Ti spedisco in convento’: La ‘Pupa Emy’ e Giaele del ‘GF Vip’

La terza edizione di ‘Ti spedisco in convento’ è stata registrata nel Convento di San Giovanni Battista, nella Capitale, poco distante da San Pietro (le prime due edizioni sono state girate, rispettivamente, a Sorrento, presso La Culla, dalla Congregazione delle Suore Oblate del Bambino Gesù, e in una casa delle Figlie del Divino Zelo a Trani, in Puglia). Negli anni passati ‘Ti spedisco in convento’ è stato un trampolino di lancio nel mondo dello spettacolo per alcune ragazze come Emy Buono (che in seguito ha partecipato a ‘La pupa e il secchione’) e Sofia Giaele De Donà (tra i protagonisti del ‘Grande Fratello Vip 7’).