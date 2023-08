‘Thor 5’ si farà? I piani del regista Taika Waititi

Roma, 23 agoato 2023 – La possibilità di un quinto capitolo cinematografico dedicato a Thor, il Dio del Tuono dell’universo Marvel, è ancora al vaglio dei produttori, almeno ufficialmente. Qualche giorno fa, a dire il vero, l’insider @MyTimeToShineHello, ritenuta una voce attendibile nell’ambiente, ha pubblicato un tweet dicendo che ‘Thor 5’ è in lavorazione presso gli studi Marvel e che probabilmente Taika Waititi tornerà dietro la macchina da presa, anche se manca ancora la conferma ufficiale. Intanto il regista dei due film precedenti incentrati sul noto personaggio ha svelato i suoi piani per il futuro del personaggio interpretato da Chris Hemsworth nelle pagine del libro ‘Thor: Love and Thunder - The Official Movie Special’.

Nuovi ostacoli

Nello specifico, Waititi ha condiviso con i lettori le sue riflessioni e le sue idee rispetto a un eventuale sviluppo futuro del personaggio. Quello che emerge dalle sue affermazioni è che, secondo lui, occorra pensare a qualcosa che prosegua con l’evoluzione di Thor, ma in maniera divertente, con ulteriori sfide e ostacoli da superare. Il mood del nuovo film, dunque, nella visione del regista, ricalcherebbe le atmosfere dei due lungometraggi precedenti, che hanno destato dibattiti. Inoltre il protagonista, Hemsworth, si era espresso su questo argomento, auspicando però un futuro più oscuro per il suo personaggio, desiderando per lui “una trasformazione” che quindi aprirebbe nuove opportunità narrative, con altri sequel, successivamente. Waititi, invece, sembra intenzionato a concludere la sua trilogia.

Audacia e ironia

Il cineasta, inoltre, ha parlato dell’idea di introdurre nuovi mondi e creature stravaganti, seguendo una tendenza comune nelle ultime produzioni del Marvel Cinematic Universe, come ad esempio ‘Ant-Man and the Wasp: Quantumania’. Per Waititi, infatti, l'essenza del personaggio di Thor risiede proprio nelle caratteristiche che lo rendono unico e diverso dagli altri eroi del MCU, in particolare la mitologia da cui ha avuto origine. Grazie alle leggende su cui si basa il mondo Marvel, e per merito della sua spavalderia e della sua audacia, Thor ha modo di “alieni e mostri provenienti da mondi diversi”. Se si facesse ‘Thor 5’, poi, un elemento che non potrebbe mancare sarebbe l’umorismo del personaggio, il lato divertente che emerge anche quando il Dio del Tuono esplora strani universi e fa incontri bizzarri, cosa che – ha sottolineato il regista – non potrebbe essere se il protagonista fosse un essere umano proveniente dalla Terra.

Chi è Thor

Thor è un personaggio dei fumetti creato in casa Marvel Comics da Stan Lee, Larry Lieber e Jack Kirby. È apparso per la prima volta in una pubblicazione del 1962. È basato sulla figura mitologica norrena (della tradizione norvegese e islandese, in particolare) del Dio del Tuono. Thor è il Dio del Tuono e il principe di Asgard, noto per il suo potente martello, Mjölnir, usato come strumento di potere e protezione e che può essere sollevato solo da chi è degno. Il personaggio è spesso ritratto come un supereroe che difende la Terra e l'intera galassia da minacce cosmiche.