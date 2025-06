‘The Waterfront’, la nuova serie Netflix ispirata a una storia vera

Debutta su Netflix il 19 giugno ‘The Waterfront’, nuova serie originale ambientata nella cittadina costiera immaginaria di Havenport, nella Carolina del Nord. Il creatore è Kevin Williamson, già autore di titoli iconici come Dawson’s Creek e Scream, che in questo progetto mette in scena una storia ispirata a fatti realmente accaduti, attingendo anche al proprio vissuto familiare: Williamson è cresciuto proprio in questa regione e suo padre lavorava nell’industria della pesca.

La trama: una dinastia sul punto di crollare

Per decenni, la famiglia Buckley ha controllato la vita economica di Havenport: pesca, ristoranti, affari. Ma ora tutto è in bilico. Il patriarca Harlan (interpretato da Holt McCallany) è in convalescenza dopo due infarti, e tocca alla moglie Belle (Maria Bello) e al figlio Cane (Jake Weary) tenere insieme l’impero familiare. I loro tentativi si rivelano però disastrosi, spingendoli ad agire su un piano sempre più pericoloso.

Nel frattempo, la figlia Bree (Melissa Benoist), ex tossicodipendente in recupero, lotta per riavere la custodia del figlio e per tenersi fuori da una relazione che potrebbe distruggere quanto resta della famiglia.

Otto episodi di segreti e tensioni

Composta da otto episodi, la serie intreccia elementi da thriller familiare e dramma psicologico. I toni sono cupi, i dialoghi serrati, e la tensione si costruisce lentamente, episodio dopo episodio. Il cast, oltre ai nomi già citati, include Rafael L. Silva, Humberly González, Danielle Campbell, Brady Hepner, e le partecipazioni speciali di Topher Grace e Dave Annable.

‘The Waterfront’, la storia vera dietro la serie TV

La trama di ‘The Waterfront’ trae ispirazione da eventi realmente accaduti nella vita del suo creatore, Kevin Williamson. Come ha raccontato lo stesso autore su ScreenRant, negli anni Ottanta suo padre, un pescatore della Carolina del Nord, attraversò un periodo difficile, poiché l’industria ittica era in crisi. In cerca di un modo per mantenere la famiglia, accettò di trasportare droga sulla sua barca, ma l'operazione lo portò all’arresto e una condanna ad alcuni anni di carcere.

Pur dichiarando la serie “tutta di fantasia”, Williamson attinge a questi ricordi personali per sviluppare il dramma dei Buckley, una famiglia che, spinta dalla disperazione, sopravvive sfruttando il proprio legame con il mare e con attività illecite.

Un Sud affascinante e inquieto

Le riprese sono state effettuate tra Wilmington e Southport, nella Carolina del Nord, un’ambientazione autentica e suggestiva con coste sabbiose, case coloniali e strutture portuali.

Dove guardare ‘The Waterfront’

La serie sarà disponibile sulla piattaforma Netflix a partire dal 19 giugno.