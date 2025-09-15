The Pitt sbanca gli Emmy 2025: le accuse della vedova Crichton e l’umanità quasi aliena di Noah Wyle

Roma, 15 settembre 2025 – “A chiunque entri o esca dal turno, grazie per il vostro lavoro. Questo è per voi”. Noah Wyle, dal palco del Peacock Theater di Los Angeles, ha ringraziato veri medici e infermieri sparsi per il mondo mentre impugnava l'Emmy appena vinto per la sua interpretazione del dottor Michael ‘Robby’ Robinavitch in The Pitt.

Il medical drama ideato da R. Scott Gemmill – dal 24 settembre su Sky Atlantic e Now - fresco vincitore di 5 statuette del più importante premio televisivo statunitense, tra cui miglior serie drammatica. Uno degli sceneggiatori storici di E.R. - Medici in prima linea di cui Wyle, qui anche produttore esecutivo insieme a John Wells, showrunner del classico di metà anni '90, è stato uno dei protagonisti indiscussi nei panni dottor John Carter. Una triade che, a vent'anni dalla sua conclusione, ha riunito le forze per dare vita a una nuova serie ambientata tra i corridoi e la sala d'attesa di un pronto soccorso, il fittizio Pittsburgh Trauma Medical Hospital.

Una foto di scena di The Pitt, serie tv pluripremiata agli Emmy (Ansa)

La Warner Bros citata in giudizio

Sarà forse per questo che la vedova di Michael Crichton, creatore di E.R., ha citato in giudizio la Warner Bros. Television, insieme a Wells, Wyle e Gemmill, sostenendo che The Pitt fosse una rielaborazione di un sequel non approvato della serie e che il marito sarebbe dovuto essere accreditato come creatore.

Un'accusa rispedita con forza al mittente citando tutte le differenze tra i due progetti. La più palese è la scelta di dedicare ciascuno dei 15 episodi alle altrettante ore che costituiscono un singolo turno di pronto soccorso. E, sebbene ogni nostalgico di E.R. avrà un colpo al cuore nel rivedere Wyle con stetoscopio e guanti di lattice, appare subito chiaro che i paragoni si riducono alla superficie. Già rinnovata per una seconda stagione che arriverà oltreoceano a gennaio 2026, The Pitt è più simile a una maratona. Una di quelle da guardare con il fiato trattenuto tanta è la potenza di scrittura e regia che risucchiano lo spettatore nel caos di un pronto soccorso che prova a restare a galla, tra carenza di personale e posti letto, indici di gradimento da rispettare per non far allertare i piani alti e pazienti costretti ad attese titaniche.

Noah Wyle con le statuette vinte agli Emmy 2025

Il realismo della serie

"Un pozzo”, come lo chiama Robinavitch, che farà distogliere più volte lo sguardo ai deboli di stomaco per il realismo delle riprese, tra emorragie post tonsillite, ustioni e gambe ferite da convogli della metro in corsa.

Quello che, però, fa davvero la differenza rispetto agli altri medical drama in circolazione è l'attinenza asciutta e diretta di The Pitt con il reale. Nei suoi 15 episodi, grazie all'uso misurato di flashback, c'è un riferimento ai giorni spietati dell'emergenza Covid così come alla piaga da abuso di Fentanyl o alle leggi per l'aborto, al razzismo insito nella società e al peso emotivo e psicologico dei caregiver così come del personale ospedaliero. Un crocevia di ceti, generi ed etnie diverse che medici, specializzandi e studenti alle prime armi hanno il compito di aiutare.

C'è chi sceglie il cinismo come protezione e chi, come il dottor Robinavitch, l'empatia più pura. Quella di chi fa il proprio lavoro come una missione, nonostante tutto. Noah Wyle infonde al suo personaggio un'umanità quasi aliena. La stessa che lì fuori da qualche parte ancora c'è, ma che spesso è oscurata dalla brutalità che ci circonda.