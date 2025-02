'The Order', il thriller con Jude Law racconta molto degli Stati Uniti di oggi

Immaginate di mettere a letto vostro figlio e leggergli un libro prima di andare a dormire. Ma che, al posto di qualche fiaba, stringiate tra le mani 'The Turner Diaries'. Un romanzo del 1978 scritto da William Luther Pierce, neonazista americano che in quel volume pieno zeppo di ideologia e razzismo ha racchiuso suggerimenti per compiere atti terroristici sul suolo americano. È quello che faceva con suo figlio Robert Matthews, leader di un gruppo radicale di estrema destra, i The Order. Nome scelto come titolo dell'omonimo film di Justin Kurzel che ripercorre le sue gesta criminali e le indagini per catturarlo.

Disponibile su Prime Video dopo il passaggio in concorso a Venezia 81, la pellicola si basa su 'The Silent Brotherhood', saggio del 1989 firmato da Kevin Flynn e Gary Gerhardt che ha ispirato la sceneggiatura di Zach Baylin. La storia di un agente dell'Fbi, Terry Husk (Jude Law) che si mette sulle tracce di Matthews (Nicholas Hoult), allevatore che nelle teorie di Pierce ha trovato il suo credo e la spinta per poter compiere una rivoluzione nel cuore degli Stati Uniti con l'intento di mettere in piedi un nuovo ordine in cui ebrei e non bianchi sarebbero stati respinti ed eliminati. Un leader carismatico che nei primi anni Ottanta seminò il terrore nel nord-ovest Pacifico insieme ad una manciata di altri uomini che pendeva dalla sue labbra. Violente rapine realizzate alla luce del sole, contraffazioni, esplosioni (e, addirittura, l'omicidio nel 1984 del conduttore radiofonico ebreo Alan Berg).

Tutto per autofinanziare il suo piano: dichiarare guerra al governo degli Stati Uniti. Un intento che arriva fino ai giorni nostri. Più precisamente al 6 gennaio 2021 quando Capitol Hill, sede del Congresso statunitense, venne assaltato da un gruppo di sostenitori di Trump che non accettava la proclamazione di Joe Biden come nuovo presidente. Quel giorno vennero appesi dei cappi all'interno del Campidoglio di Washington. Gli stessi presenti in una fittizia insurrezione descritta in 'The Turner Diaries' e passata alla storia come Day of the Rope (giorno del cappio, ndr). Kurzel realizza il suo thriller poliziesco tenendo bene a mente e citando gli avvenimenti del 2021, consapevole del filo rosso che lega passato e presente.

Ma 'The Order' non dimentica la sua natura cinematografica e gioca con la costante tensione che attraversa il film. Una caccia all'uomo dalle atmosfere cupe e malinconiche in cui l'agente Husk e il suprematista Matthews si sfidano in uno scontro denso. Due uomini consumati da un'inquietudine simile il cui faccia a faccia si compie in una casa avvolta dalle fiamme. Le stesse che continuano ad incendiare Europa e Stati Uniti alimentate dal vento sordo delle ideologie neonaziste che hanno prepotentemente rialzato la testa ritornando a sedere nelle stanze del potere.