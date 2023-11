‘The Last of Us 2’ quando esce? Anticipazioni e curiosità

La conferma della seconda stagione di ‘The Last of Us' è stata inevitabile, soprattutto dopo il successo ottenuto con l'adattamento HBO del videogioco. E ora c’è grande attesa. La notizia è arrivata dopo la messa in onda della terza puntata, che ha ottenuto un enorme riscontro presso il pubblico mondiale. Presumibilmente la nuova stagione coprirà gli eventi di ‘The Last of Us: Part II’, il sequel del videogioco a cui si sono dedicati i primi episodi della serie.

Trama

Per quanto riguarda il contenuto della seconda stagione della serie a carattere fantascientifico, sembra che la trama seguirà ancora una volta fedelmente il videogame originale, mantenendo il cosiddetto effetto cliffhanger del primo capitolo del gioco e il salto temporale di quattro anni che rimanda a ‘The Last of Us: Part II’. Il cliffhanger, nell’ambito dei racconti, è quel meccanismo narrativo in cui la storia si conclude improvvisamente con un colpo di scena durante un momento culminante, creando una forte suspense. Secondo alcune indiscrezioni, comunque, la trama della seconda stagione della serie potrebbe essere incentrata sulla vendetta di Ellie (impersonata dall’attrice Bella Ramsey) a Seattle dopo la morte di Joel. Pedro Pascal, nei panni di Joel Miller, potrebbe comparire solo occasionalmente, magari attraverso flashback.

Data

Manca ancora l’ufficialità, anche perché i tempi non sono ancora maturi per notizie definitive, tuttavia, in base ad alcune stime dei vertici di HBO, ‘The Last of Us 2’ potrebbe essere disponibile a partire dal 2025. In Italia, su NOW, sono disponibili on demand i nove episodi della prima stagione, nella nostra lingua e in quella originale.

Videogame e serie

In ‘The Last of Us’ si immagina che, in un mondo post-apocalittico, due decenni dopo l'inizio di una pandemia brutale causata da un fungo chiamato Cordyceps, il cinquantenne Joel, un contrabbandiere cinico ormai privo di speranza verso l'umanità, si trova costretto in circostanze estreme a viaggiare attraverso gli Stati Uniti. Con lui c’è Ellie, una ragazza di quattordici anni che non ha mai lasciato la zona prevista per la quarantena. Ciò che doveva essere originariamente una rapida esperienza si trasforma velocemente in un lungo e crudele viaggio, segnando profondamente entrambi e creando un legame che li accompagnerà per sempre. Sia la serie che il videogame hanno ricevuto molti apprezzamenti e riconoscimenti. Lo storytelling è stato particolarmente elogiato per la sua profondità emotiva e per il modo in cui ha reso la profondità delle relazioni umane nell’ambito di un contesto difficile come quello in cui è ambientata la narrazione.