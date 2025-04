'The Last of Us 2', si torna nella civiltà al collasso con Pedro Pascal e Bella Ramsey

“Lo giuro”. La prima stagione di 'The Last of Us' si era conclusa con la bugia di Joel (Pedro Pascal) a Ellie (Bella Ramsey) relativa alla scoperta di altri immuni come lei al Cordyceps, un fungo che trasforma gli esseri umani in mostri simili agli zombi. Lo stesso che ha causato una pandemia alla quale solo la ragazzina potrebbe mettere fine. Ma il prezzo da pagare è troppo altro per l'uomo che la trascina via, ancora in anestesia, dalla sala operatoria dove avrebbero studiato il suo cervello per trovare una cura.

La seconda stagione della serie Hbo - in esclusiva su Sky e in streaming su Now, in contemporanea con gli Usa, dal 14 aprile – riparte proprio da quello scambio tra i due per poi spostare l'azione di cinque anni in avanti con il primo episodio, 'Future Days' – il solo che abbiamo potuto vedere in anteprima -, diretto da Craig Mazin. Lo stesso nome dietro il primo capitolo che torna a lavorare con Neil Druckmann, il creatore del videogioco Naughty Dog per Sony Play Station da cui la serie è tratta. Al loro fianco questa volta si sono aggiunti gli sceneggiatori Halley Gross e Bo Shim. Anche dietro la macchina da presa Mazin e Druckmann, oltre alla vecchia conoscenza Peter Hoar, hanno avuto il supporto di nuovi nomi: Kate Herron, Nina Lopez-Corrado, Mark Mylod e Stephen Williams. Per evitare di inciampare in spoiler che rovinerebbero la visione, ci limiteremo a dire che in questo nuovo inizio Joel ed Ellie si trovano ancora a Jackson, Wyoming. Il rifugio immerso in un'atmosfera western che il fratello di Joel, Tommy (Gabriel Luna) e la compagna Maria (Rutina Wesley) hanno contribuito a trasformare in una comunità per sopravvissuti.

La sinossi ufficiale recita che i due protagonisti “saranno trascinati in un conflitto fra di loro e contro un mondo persino più pericoloso e imprevedibile di quello che si erano lasciati alle spalle”. Giusto per rendere l'attesa della seconda stagione ancor più trepidante. Con un esordio definito “il migliore adattamento di un videogioco mai realizzato” da 24 nomination agli Emmy, la posta in gioco per 'The Last of Us 2' è alta così come le aspettative del pubblico. Secondo quando dichiarato dai realizzatori questo nuovo capitolo non coprirà tutti gli eventi della controparte del franchise videoludico, aprendo così alla possibilità di ulteriori stagioni (ricordiamo che quella che debutterà il 14 aprile è stata confermata meno di due settimane dopo la première).

Numerose le new entry che andranno ad arricchire la narrazione. Da Kaitlyn Dever nel ruolo di Abby a Catherine O'Hara in quello di Gail passando per Jeffrey Wright che presta il volto a Isaac Dixon fino a Danny Ramirez nei panni di Manny. Tra le novità, sempre secondo quanto anticipato da Mazin, ci sarà un incremento di sequenze action con protagonisti gli infetti senza che questo dia vita a uno “show zombie”. Al centro, per volontà dello showrunner e dei co-sceneggiatori, resteranno i personaggi e le loro emozioni. Quelle che hanno permesso al videogioco prima e alla prima stagione poi di arrivare ad un pubblico vastissimo che non aspetta altro di potersi reimmergere in quel mondo al collasso dove incontrare barlumi di umanità.