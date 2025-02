The Handmaid's Tale, in arrivo la sesta e ultima stagione

Finalmente la lunga attesa sta per finire. The Handmaid's Tale tornerà con la sesta e ultima stagione a partire dall’8 aprile 2025. La serie tv vincitrice di 15 Primetime Emmy tornerà con gli ultimi episodi questa primavera e, in questi giorni, è stato pubblicato il trailer ufficiale che mostra – in piccole dosi e senza troppi spoiler – cosa possiamo aspettarci dall’atto finale di questa amatissima serie, diventata cult in brevissimo tempo. The Handmaid's Tale: si conclude con la sesta stagione ‘Il racconto dell’ancella’ “La rivoluzione è qui” annuncia il trailer di poco più di un minuto, accompagnando una serie di immagini che mostrerebbe le ancelle pronte ad una attesa ribellione e con l’intenzione di non essere più soggiogate e schiave, come un tempo. I fan hanno aspettato con una lunga pazienza prima di poter avere qualche informazione ufficiale sull’atteso epilogo. Sono passati più di due anni dall'ultimo aggiornamento su The Handmaid's Tale (in italiano tradotto come “Il racconto dell’ancella”) con la quinta stagione che si è conclusa a novembre 2022. Adesso abbiamo finalmente un aggiornamento con la data di uscita dei primi episodi, previsti dall’8 aprile prossimo. La sesta stagione è composta da 10 episodi e i primi tre saranno rilasciati lo stesso giorno, per una successiva distribuzione con un episodio a settimana. Ovviamente ritroveremo gran parte del cast originale. Tra gli interpreti che torneranno nella sesta stagione di The Handmaid's Tale ci sono Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Ann Dowd, Madeline Brewer, Bradley Whitford ed Ever Carradine. D'Arcy Carden, invece, è pronta a fare il suo debutto nella serie, unendosi a loro per tutti i dieci episodi. L’ultimo appuntamento è in programma il 27 maggio prossimo quando calerà ufficialmente il sipario sulla serie tv. Dal breve trailer reso disponibile possiamo vedere le ancelle che indossano i loro abiti prima di vedere il tessuto immerso nella tintura rossa. E la voce fuori campo annuncia, con un tono di voce deciso e combattivo: "Per contrassegnarci, ci hanno messo il rosso. Si sono dimenticati che è anche il colore della rabbia". E proprio questo fa presagire la reazione comune e attesa delle ancelle, pronte a lottare – fino alla fine – per riconquistare i propri diritti perduti, in primis la libertà. Di cosa parla “The Handmaid’s Tale” Il racconto dell’ancella è una serie distopica creata da Bruce Miller e basata sull'omonimo romanzo del 1985 della scrittrice canadese Margaret Atwood. Fu ordinata dalla piattaforma streaming Hulu con un ordine completo di dieci episodi e una produzione iniziata alla fine del 2016. La trama racconta una distopia che segue una seconda guerra civile americana in cui una società teonomica e totalitaria sottopone le donne fertili, chiamate "Ancelle", alla schiavitù con l’unico scopo della procreazione per chi – ricca e abbiente – non può più avere figli a causa di una sterilità comune. Nel 2017, The Handmaid's Tale è entrata nella storia come la prima serie in streaming a vincere l'Emmy come miglior serie drammatica. Trasmessa nel 2017, la serie è stata rinnovata per 6 stagioni con una lunga attesa tra la quinta e la sesta. Se tendenzialmente la pausa era di un anno (massimo 2) ne sono passati 3 – dal 2022 al 2025 con la quinta stagione – per poter assistere all’epilogo.