La seconda stagione di ‘The Gilded Age’ esce a ottobre

A ottobre su Sky e in streaming su NOW uscirà la seconda stagione di ‘The Gilded Age’ coprodotta da HBO e Universal Television. La serie in costume è stata scritta e ideata da Sir Julian Fellowes, premio Oscar, nome famoso per ‘Downton Abbey’ e ‘Belgrado’. È stato rilasciato da poco il trailer ufficiale.

Prima stagione

‘The Gilded Age’ ci riporta nella New York di fine Ottocento. La giovane Marian Brook ha perso il padre. Affiancata da Peggy Scott, che vorrebbe diventare una scrittrice, Marian trasloca dalla Pennsylvania alla Grande Mela. Le danno ospitalità le sue ricche zie, Agnes van Rhijn e Ada Brook. Marian si ritrova coinvolta in una battaglia senza esclusione di colpi tra Agnes, che incarna la tradizione e la volontà di conservarla, e gli agiati vicini, un magnate dell'industria ferroviaria, George, e la sua moglie animata da forti ambizioni e dal desiderio di innovazione e modernità. Marian si trova di fronte a un bivio: seguirà le convenzioni o costruirà autonomamente la sua strada?

Seconda stagione

Nei nuovi episodi di ‘The Gilded Age 2’ su sky, in arrivo in autunno, vedremo Bertha che sfida a viso aperto la signora Astor e il vecchio sistema, non solo per prendere posto nella società, ma per andare a occupare una posizione di primo piano. Il marito George, dal canto suo, deve lottare contro un sindacato in crescita nell’acciaieria di Pittsburgh. Marian prosegue il suo percorso per trovare la sua dimensione in un mondo a ridosso tra tradizione e modernità. A Brooklyn gli Scott cominciano a riprendersi da una scoperta scioccante. Peggy lavora con T. Thomas Fortune al NY Globe.

Cast

In ‘The Gilded Age 2’ su Sky e NOW Louisa Jacobson Gummer presta il volto a Marian Brook. Peggy è interpretata da Denée Benton. Il ruolo di Agnes è stato affidato a Christine Baranski, quello di Ada Brook a Cynthia Nixon. Morgan Spector è George Russell. Carrie Coon veste i panni di Bertha. Insieme a loro troviamo anche, tra gli altri, Louisa Jacobson, Ben Ahlers, Taissa Farmiga, Michael Cerveris, Celia Keenan-Bolger, Kelley Curran, Jack Gilpin, Simon Jones, Sullivan Jones, Debra Monk, Donna Murphy, Kristine Nielsen, Kelli O’Hara, Patrick Page, Harry Richardson.

Cos’è la Gilded Age

Gilded Age è un’espressione, spesso tradotta in italiano come Età dell'Oro o Epoca del Lusso, che si riferisce a un periodo specifico della storia degli Stati Uniti. Si parla, approssimativamente, degli anni compresi tra la fine della Guerra Civile, intorno al 1865, e quelli dell'inizio del XX secolo. È stato un contesto caratterizzato, da un lato, da una grande crescita economica e dallo sviluppo delle imprese (con capitani d’azienda del calibro di John D. Rockefeller, Andrew Carnegie e J.P. Morgan) e, dall’altro, anche da un’ampia disuguaglianza sociale e criticità spesso nascoste da una facciata superficiale di prosperità e successo.