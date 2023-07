‘The Creator’, al cinema sbarca la guerra tra mente umana e intelligenza artificiale

Uno degli argomenti più attuali degli ultimi mesi è relativo all’avanzata dell’intelligenza artificiale, destinata ad assumere un’importanza sempre maggiore nei sistemi produttivi e, in generale, in molti altri aspetti delle nostre vite quotidiane. Nel 2027, secondo l'ultimo rapporto del World Economic Forum, l'avvento dei sistemi di intelligenza artificiale porterà alla creazione di 69 milioni di nuovi posti di lavoro, ma, per contro, si assisterà anche all'eliminazione di 83 milioni di posizioni lavorative. Macchine e robot umanoidi arriveranno a svolgere il 43% delle attività lavorative, in aumento rispetto al 34% attuale.

Sci-fi

Mentre il mondo si scontra su questo tema e sceneggiatori, registi e altre maestranze dell'industria cinematografica sono in sciopero da mesi in segno di protesta contro l’uso indiscriminato della tecnologia nella settima arte, per ironia della sorte sta per arrivare sul grande schermo un film decisamente attuale proprio per l’argomento che affronta, in linea con queste questioni. Si tratta di ‘The Creator’, titolo di fantascienza, incentrato sulla lotta tra esseri umani e intelligenza artificiale. Il debutto è atteso il 28 settembre nelle sale italiane.

Trama

‘The Creator’, diretto da Gareth Edwards e con interpreti d’eccezione, racconta la storia di Joshua, un ex agente delle forze speciali che ha perso la moglie e viene reclutato per stanare e uccidere il Creatore. Quest’ultimo è colui che ha progettato un'intelligenza artificiale avanzata dotata di un'arma misteriosa che potrebbe mettere fine alla guerra e all'umanità stessa. Joshua si troverà di fronte a un pesante dilemma quando scopre che il Creatore ha assunto le sembianze di una bambina, confondendo ulteriormente i confini tra il bene e il male.

Attuale

La visione di ‘The Creator’ si preannuncia, pertanto, coinvolgente e avvincente, aggiungendo un tocco di contemporaneità a un genere classico come la fantascienza. La trama solleva domande intriganti sulla natura dell'intelligenza artificiale, la sua reale percezione e il suo impatto sulla società. Edwards, il regista di ‘Monsters’, ‘Godzilla’ e ‘Rogue One: A Star Wars Story’, ha ritenuto un colpo di fortuna che il suo film abbia guadagnato ulteriore rilevanza in un momento in cui l'intelligenza artificiale sta diventando un fenomeno sempre più presente nella vita quotidiana e nelle discussioni pubbliche.

Cast

Come anticipato, è stato Edwards a scrivere e dirigere ‘The Creator’. Il film vede come protagonista John David Washington (che in precedenza ha lavorato in ‘BlacKkKlansman’ e ‘Tenet’), figlio di Denzel Washington. In questa pellicola sci-fi recitano anche Allison Janney (vincitrice dell’Oscar come migliore attrice non protagonista per ‘Tonya’), Gemma Chan (‘Eternals’) nei panni della moglie di Joshua, Ken Watanabe (‘Inception’), Sturgill Simpson (‘Io e Lulù’), Madeleine Yuna Voyles, giunta al suo debutto cinematografico.

Gareth Edwards

Sebbene la filmografia di Edwards sia ancora relativamente esile rispetto a quella di alcuni dei suoi colleghi coetanei, critici e addetti ai lavori, da più parti, hanno riconosciuto al regista di aver realizzato un solido corpus di lavori. Edwards viene apprezzato per la sua bravura nel dirigere scene di azione, ad alto tasso di adrenalina e per la sua capacità di cogliere, al contempo, anche le emozioni dei personaggi e trasmetterle al pubblico. Sono molti a sperare che questo stile che lo contraddistingue sia presente anche in ‘The Creator’. Nell’attesa che esca il nuovo film di Edwards al cinema, è possibile prendere confidenza con l’opera del regista o rivedere alcuni suoi titoli precedenti. - ‘Monsters’ (2010): la NASA ha scoperto da anni la reale possibilità della vita aliena e, di conseguenza, è stata allestita e lanciata una sonda per raccogliere alcuni campioni e studiarli attentamente. Dopo lo schianto del dispositivo mentre stava rientrando alla base, nuove forme di vita hanno cominciato ad apparire e a diffondersi rapidamente nell’America Centrale. In particolare, metà del Messico è in quarantena dal momento che si presenta come zona infetta. Un giornalista statunitense deve scortare la figlia del suo capo attraverso quest’area fino agli Stati Uniti… - ‘Godzilla’ (2014): si tratta di una rivisitazione della leggenda del celebre e omonimo mostro, caratterizzata da una narrazione dal ritmo lento rispetto ad altri film del genere. In questo modo la tensione e la suspence crescono nell’attesa che emerga dal mare la creatura mostruosa protagonista della pellicola. - ‘Rogue One: A Star Wars Story’ (2016): ambientato poco prima degli eventi di ‘Star Wars: Una nuova speranza’, questo capitolo segue un nuovo gruppo di ribelli mentre cercano di impedire all'Impero di creare un'arma di distruzione di massa. Nello specifico, la loro missione consiste nel rubare i piani della temuta arma dell'Impero Galattico, la Morte Nera.