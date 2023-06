The Bear, seconda stagione: episodi, cast e quando esce

Carmen “Carmy” Berzatto e la sua sgangherata cucina di scappati di casa è pronta a tornare per la seconda stagione di The Bear, in arrivo sulla piattaforma Disney Plus a partire dal prossimo 16 agosto. Le avventure del cuoco fumantino e del suo team “particolare”, come in molti già avevano intuito a partire dal primo season finale, sono dunque destinate a proseguire, per la gioia di milioni di fan in tutto il mondo che in men che non si dica hanno trasformato The Bear nel nuovo cult della serialità internazionale. Ecco dunque tutto quello che c’è da sapere a riguardo.

The Bear, seconda stagione: tutte le anticipazioni

Nei nuovi episodi il protagonista Carmy (interpretato dal carismatico Jeremy Allen White) si ritroverà ad avere a che fare con un ambiente lavorativo molto diverso rispetto a quello della prima stagione. Se nei primi episodi tutto era ambientato in una cucina sporca e caotica la situazione cambierà nel nuovo ristorante gestito dal giovane e promettente chef, che riuscirà a fatica a rimettersi in riga anche e soprattutto grazie al preziosissimo aiuto della collega Sydney Adamu, interpretata da Ayo Edebiri. Carmy avrà soli 6 mesi per aprire il suo nuovo punto di ristorazione, rivoluzionando così non soltanto la struttura ma anche il menù, aggiungendo nuovi piatti e sperimentando nuove combinazioni di ingredienti. “Non è una riapertura, è una rinascita” commenta Carmy nel trailer ufficiale della stagione numero 2, che sarà composta da un totale di 10 episodi. Prima di iniziare le riprese dello show, a proposito, Jeremy Allen White aveva commentato: “Sono davvero entusiasta, ma sono allo stesso tempo anche un po’ nervoso per questa seconda stagione perché dopo aver visto quello che hanno scritto su di noi abbiamo molta pressione addosso. Se leggi troppe recensioni ti rendi conto che questa cosa che un tempo era tua adesso ha addosso molte aspettative. Spero che in qualche modo riusciremo a tenere fuori il mondo esterno da tutto questo”. In questa stagione, inoltre, sappiamo per certo che lo chef troverà l’amore: anche il trailer lascia intendere che in questo percorso di avvicinamento al nuovo ristorante si inserirà una ragazza. Parlando della possibilità che Bear si innamori della collega Sydney, per esempio, in un’intervista a W Magazine l’attore americano ha commentato: “Spero per il bene di Sydney che non sarà qualcosa che Carmen esplorerà troppo nelle prossime stagioni. Adoro il loro rapporto, per quello che è per ora, adoro il livello di rispetto reciproco che hanno, e amo la loro storia simile, anche se non sono una coppia vera e propria. Hanno vissuto traumi simili e riescono a riconoscersi, l’uno con l’altra. Aggiungere qualcosa di sentimentale al loro rapporto penso che potrebbe minare la loro relazione”.

Il cast, tra conferme e sorprese

Oltre ai due già citati protagonisti in questa seconda stagione vedremo anche recitare un attore del calibro di Bob Odenkirk (conosciuto ai più per essere l’avvocato Saul Goodman di Better Call Saul), che sembra avrà un ruolo marginale nella serie, forse come semplice guest star. Secondo quanto riporta Esquire sappiamo inoltre che nel cast ci sarà anche Molly Gordon (già vista in Shiva Baby), seppure non è dato sapere che tipo di personaggio interpreterà di preciso.