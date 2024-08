Le telenovelas più amate degli anni ‘80 e ‘90: quali riguardare

Certi amori fanno giri immensi e poi ritornano. Questa frase spesso è al centro delle trame di molte serie romantiche ma anche il legame tra le telenovelas negli anni ‘80 e ‘90 e le soap opera in onda in questi anni. Perché se 30/40 anni fa erano le produzioni argentine e sudamericane ad incollare il pubblico davanti alla tv, nel 2024 sono quelle turche a provocare lo stesso effetto. E un altro elemento in comune c’è: i milioni di spettatori che seguivano, negli anni Ottanta e Novanta, le sfortune in amore delle eroine della platea tv.

Topazio

Ex concorrente dell’ultima edizione del Grande Fratello, Grecia Colmenares era uno dei volti simbolo delle telenovelas di successo in quegli anni. Partiamo da “Topazio” con le sue 181 puntate. Al centro della storia, lo scambio di culle tra una famiglia ricca e una povera.

Topazio è una ragazza non vedente e umile mentre Gianluigi ha sempre vissuto in una benestante famiglia (che non era, però, la sua). Intrighi, menzogne, un amore apparentemente impossibile sono gli ingredienti che hanno fatto di questa produzione un pilastro della programmazione di quegli anni. “Topazio” è il remake della venezuelana “Esmeralda", con Lupita Ferrer, trasmessa negli Anni 70.

Manuela

Un’altra telenovela che arrivò anche in prima serata su Rete 4, con Grecia Colmenares protagonista, era “Manuela”. Sono 193 le puntate con la storia di Isabel, viziata e dall’animo crudele, e della sorellastra buona Manuela, che non è a conoscenza dell’esistenza dell’altra donna. Le due protagoniste (interpretate entrambe dalla Colmenares) si ritrovano ad essere l'una contro l'altra per accaparrarsi le attenzioni del facoltoso Francesco Salinas. Il successo di pubblico è assoluto e la telenovela trionfa anche ai Telegatti vincendone uno, nel 1992.

La donna del mistero

Grazie a questa telenovela, l’attrice Luisa Kuliok divenne famosissima e amatissima anche in Italia. Al centro della trama c’è Giulia Falconi, una giovane che si innamora di Michele Ricciardi, un ragazzo molto facoltoso. Il loro amore viene interrotto quando il giovane, per salvare le sorti economiche familiari, sposa Elisa, una ricca ereditiera verso la quale non prova alcun sentimento. Giulia scopre di essere incinta ma, temendo come potrebbe reagire il fratello, fugge in un convento fuori città e diventa madre della piccola Fiamma. La bambina viene affidata al padre, mentre la madre prende i voti e diventa Suor Felicità. Ma il destino ha in serbo altri colpi di scena…

Anche i ricchi piangono

Con Veronica Castro protagonista, seguiamo la storia di Mariana Villareal, orfana di madre cresciuta in campagna e senza alcuna istruzione. Dopo la morte del padre viene cacciata di casa dalla matrigna Irma che diventa la padrone delle terre della famiglia Villareal. E gli ingredienti classici per il successo non mancano: amori impossibili, figli dalle false identità e nemici che tramano nell’ombra per impedire il lieto fine.

Celeste

A differenza degli altri titoli più tenui e rassicuranti nelle trame, in questa telenovela vengono affrontati temi decisamente scottanti per l’epoca. La protagonista è Andrea Del Boca e tra gli argomenti affrontati ci sono l’infanticidio, il satanismo e anche la necrofilia. Inoltre, fu una delle prime produzioni ad affrontare il tema dell’AIDS negli intrecci del racconto.