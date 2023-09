‘Suburra Aeterna’, quando inizia e di cosa parla lo spin-off di ‘Suburra’

‘Suburra Aeterna’ è pronta a debuttare. Spadino e Aureliano mancano ai fan di 'Suburra' come amici di vecchia data. Dal 30 ottobre 2020, giorno della messa in onda dell'ultima puntata della popolare serie tv, i fan di Suburra sono alla ricerca di un annuncio di una nuova stagione.

Che per forza di cose non potrebbe essere un sequel con gli stessi elementi delle altre stagioni. I fan si stavano ormai arrendendo all'idea che non avrebbero mai più visto in azione nessuno dei protagonisti di 'Suburra', quando è arrivata la notizia della realizzazione di 'Suburra Aeterna', spin-off della "mamma" 'Suburra'.

Di cosa parla 'Suburra Aeterna'? Il focus della nuova serie è puntato tutto sul mondo di Spadino, che senza Aureliano ora deve di fatto ricostruirsi una vita. Spadino, ma non solo. Anche Amedeo Cinaglia, adesso, non può più tirarsi indietro e deve recitare un ruolo da protagonista. Sporcandosi sempre di più le mani? Questo è uno degli interrogativi all'interno di 'Suburra Aeterna'. Anche perché continua ad essere al centro di tutto la supremazia sugli affari illeciti di tutta Roma.

Quando esce 'Suburra Aeterna'? A dare l'annuncio ufficiale è stato tra gli altri lo stesso Spadino, ovvero l'attore Giacomo Ferrara. Che sul proprio profilo Instagram ha pubblicato il trailer della prima stagione della serie con la data. Dal 14 novembre 'Suburra Aeterna' sarà disponibile su Netflix.