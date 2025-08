Stranger Things, ultimo atto: il ritorno dopo tre anni. Ma la chiusura già divide: ecco perché

Roma, 5 agosto 2025 – Netflix ha rilasciato il teaser trailer dell’attesissima quinta stagione di Stranger Things, la serie horror sci-fi ideata dai fratelli Duffer, che tornerà il prossimo 27 novembre con il suo ultimo capitolo.

“L’operazione inizia tra 5... 4... 3... 2... 1” annuncia la voce di Steve (Joe Kerry) nei primi secondi del teaser, per poi lasciare spazio a circa tre minuti di scene dal tono epico ed emotivamente sovraccaricato, accompagnate da Child in time dei Deep Purple – a rinforzare quell’atmosfera da “colossal” in arrivo, come d’altro canto era stato annunciato dai registi.

Non tutti sono così entusiasti però. A tre anni dall’uscita di Stranger Things 4, non è facile ricordare tutto quello che è successo a Hawkins – fatta eccezione forse per la canzone preferita di Max (Sadie Sink), Running Up That Hill di Kate Bush, unica arma di difesa contro la forza oscura di Vecna (Jamie Campbell Bower) e ritornata in cima alle classifiche grazie al suo utilizzo intensivo nella serie.

Adesso, la cittadina dell’Indiana è sottoposta a una quarantena militare: Undici (Millie Bobby Brown) è ricercata dall’esercito, Vecna riemerge dal Sottosopra, Lucas (Caleb McLaughlin) e Max si nascondono dai Demogorgoni mentre Mike (Finn Wolfhard), Will (Noah Schnapp), Dustin (Gaten Matarazzo) e il resto dei personaggi si preparano alla battaglia finale contro il nemico.

I fratelli Matt e Ross Duffer

"Chiudiamo questa storia”

“Ovunque conduca il sangue, devi combattere un’ultima volta – dice Hopper (David Harbour) a Undici nel trailer – Chiudiamo questa storia”. Che fosse arrivato il momento del gran finale non c’era dubbio. Eppure l’ondata di eccitazione che ha seguito il rilascio del teaser non è arrivata senza una certa dose di scetticismo riguardo il “come” questa storia verrà chiusa.

“Oggettivamente, non dovreste essere eccitati per il ritorno di Stranger Things” scrive The Guardian, tra le prime voci dissonanti. Secondo il quotidiano britannico lo show con il passare degli anni – ben nove, dall’uscita della prima stagione – è diventato “il simbolo di tutto ciò che non va nell’era dello streaming tv”.

Il successo non era previsto

Il successo della serie non era previsto: pensata come uno show autoconclusivo che rievocasse l’estetica misteriosa e nostalgica degli horror fantascientifici anni ’80, la prima stagione di Stranger Things doveva essere il primo episodio di un’antologia non collegata. Complici scelte di casting come Winona Ryder e David Harbour, accostati a una maggioranza di attori e attrici emergenti, lo studio a livello stilistico che ha dato forma alla serie – basato su opere di Spielberg, Carpenter, Lynch e molti altri – ha dato i suoi frutti, rendendo la prima stagione di Stranger Things capace di ricreare la magia che, ai tempi, avevano avuto film come E.T. o serie come Twin Peaks.

Secondo il Guardian è stato proprio questo successo inaspettato a costringere i fratelli Duffer, di conseguenza, a “inventarsi un’intera mitologia dal nulla”, che di anno in anno si è “gonfiata”, acquisendo sempre di più la forma di un blockbuster.

Episodi “gargantueschi"

Negli ultimi anni lo show ha più volte fatto parlare di sé per la fama raggiunta, cresciuta di pari passo con il budget di produzione – nel 2023 avevano fatto discutere gli stipendi a sei zeri di alcuni membri del cast – e la lunghezza degli episodi “gargantueschi”, arrivata anche oltre i 120 minuti. L’ultima stagione non promette niente di diverso: gli episodi, che verranno rilasciati in due volumi separati a partire dal 27 novembre, hanno la durata media di due ore circa, e il finale, la notte del 31 dicembre, sarà un film di tre ore.

I fratelli Duffer via social fanno sapere, a proposito del primo episodio della quinta stagione, che “The Crawl è il nostro episodio premiere preferito e più incredibile dai tempi della prima stagione”, aggiungendo che il secondo episodio “ha di gran lunga l’apertura più folle che abbiamo mai fatto. Una delle sequenze di cui siamo più orgogliosi””.

Quanto al Guardian, un’apertura di fiducia c’è: “Al di là di tutto, Stranger Things è la storia di un uomo e una ragazzina che si salvano a vicenda – scrive – Se questo non viene dimenticato (come il trailer sembra suggerire, ndr.) allora potrebbe valere la pena entusiasmarsi per questa nuova stagione”.