Stranger Things 5, Netflix rivela la data di uscita. Spezzatino in tre parti da novembre a Capodanno

Roma, 1 giugno 2025 – Il momento tanto atteso da milioni di fan in tutto il mondo è infine arrivato. Netflix ha diffuso la data di di uscita di Stranger Things 5. Le date di uscita, per la precisione. Sì, perché per l’ultima stagione di uno dei suoi cavalli di battaglia, la serie tv che è diventata un cult a livello globale, è prevista una programmazione a ‘spezzatino’ in tre parti. Per quanto riguarda le date in Europa (e quindi in Italia), avremo quattro episodi disponibili da giovedì 27 novembre, a ridosso di Halloween, tre dal giorno di Santo Stefano, 26 dicembre, mentre l’ultimo si potrà guardare dall’1 gennaio 2026. Negli Stati Uniti gli otto episodi arriveranno in streaming con stessa cadenza, ma in anticipo di un giorno.

Ecco, di seguito un riassunto della stagione 4 di Stranger Things, utile per farsi trovare pronti all’ultima tornata di episodi.

ATTENZIONE, QUI SOTTO SPOILER DELLA STAGIONE 4

Dopo anni di relativa quiete, la piccola cittadina di Hawkins (in Indiana) è nuovamente precipitata nel baratro dell'orrore. Quella che sembrava essere una serie di efferati omicidi a opera di un cultista satanico si è rivelata in realtà l'azione di un'entità terrificante proveniente dal Sottosopra: Vecna, un essere dotato di poteri psichici devastanti e una sete insaziabile di vendetta. La quarta stagione di Stranger Things ha svelato connessioni più profonde e oscure che mai con la dimensione parallela, lasciando la cittadina sull'orlo di un'apocalisse.

Tra incubi e ricordi

Le vittime dei brutali omicidi, adolescenti tormentati da traumi passati, sono state trovate con orribili ferite e senza occhi. Le indagini della polizia, quanto meno superficiali, hanno puntato il dito su Eddie Munson, leader del "Hellfire Club", un circolo di appassionati di D&D. Ma il gruppo di giovani eroi di Hawkins – Dustin Henderson, Max Mayfield, Steve Harrington, Nancy Wheeler e Robin Buckley – ha rapidamente compreso che dietro gli omicidi si celava qualcosa di ben più sinistro.

La chiave per fermare Vecna si è rivelata essere la scoperta dei suoi obiettivi: attacca le vittime tramite la loro mente, nutrendosi dei loro traumi. Max Mayfield, purtroppo, è diventata uno dei suoi bersagli principali, sopravvivendo solo grazie all'intervento dei suoi amici e al potere salvifico della musica. La lotta contro Vecna ha rivelato inoltre la sua vera identità: non un mostro casuale, ma Henry Creel (001), il primissimo soggetto testato nel laboratorio di Hawkins, la cui psiche contorta lo ha trasformato nel signore del Sottosopra.

Undici e Hopper

Mentre ad Hawkins si combatteva la battaglia contro Vecna, gli altri membri del gruppo erano dispersi in diverse località:

In California, Undici (Jane Hopper, interpretata da Millie Bobby Brown), trasferitasi con la famiglia Byers (Joyce, Jonathan e Will), ha dovuto affrontare le difficoltà della vita da adolescente "normale" e la perdita dei suoi poteri. Richiamata all'azione dal Dottor Owens, ha intrapreso un pericoloso viaggio nei suoi ricordi per recuperare le sue abilità e scoprire la verità sul suo passato e su 001. La sua disperata ricerca della memoria l'ha portata a confrontarsi con i demoni interiori e le origini della sua stessa esistenza.

In Kamchatka (Russia) il primo colpo di scena della stagione: Il capo della polizia Jim Hopper, creduto morto, è stato scoperto vivo e prigioniero in un gulag russo. Joyce Byers e Murray Bauman hanno intrapreso una missione ad alto rischio per salvarlo, scoprendo in Kamchatka un laboratorio che conduceva esperimenti con il Sottosopra. Il loro viaggio ha portato anche alla distruzione di una minaccia potenziale ancora più grande.

L'apocalisse si avvicina

Nonostante gli sforzi eroici dei ragazzi e degli adulti, la quarta stagione si è conclusa con un presagio oscuro. Vecna è stato ferito, ma non eliminato, riuscendo ad aprire ben quattro "portali" tra il Sottosopra e Hawkins. Una cicatrice orribile che, come si vede nell’ultima scena, sta inghiottendo la città. L'invasione del Sottosopra è ora più imminente che mai, con fumo rossastro che sale dalle fenditure e l'aria carica di presagi.