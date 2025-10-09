‘Stranger Things 5’: il finale più costoso della storia della TV

Milano, 9 ottobre 2025 – L’attesa per i fan sta per finire e l’hype è alle stelle: la quinta e ultima stagione di Stranger Things sta per essere rilasciata su Netflix (almeno la prima delle in tre parti) e, con tutta probabilità si prepara a infrangere diversi record, non solo in termini di visualizzazioni. Scopriamo di più.

Stranger Things 5: un finale da record

Saranno milioni le persone in tutto il mondo che il 27 novembre si incollerranno davanti alla tv o al proprio tablet per assistere al volume uno della quinta e ultima stagione di Stranger Things, questo è ovvio ed evidente. Basti pensare che l’ultima stagione, la quarta, ha fatto registrare oltre 140 milioni di visualizzazioni nei primi tre mesi dall’uscita ufficiale. Ma c’è di più: con un budget stimato tra i 400 e i 480 milioni di dollari, quella che Netflix definisce “l’ultima avventura” potrebbe diventare la stagione più costosa mai realizzata per la televisione.

Le tappe di queste finale attesissimo

Prodotta dai fratelli Duffer insieme a Shawn Levy e Dan Cohen, la stagione 5 è composta da 8 episodi che saranno rilasciati in tre momenti differenti. Il Volume 1 uscirà il 27 novembre 2025, il Volume 2 sarà disponibile il 26 dicembre 2025 e l'episodio finale e conclusivo della serie sarà rilasciato il 1° gennaio 2026. Questo schema a puntate festive, in parte ereditato dalla quarta stagione, mira a massimizzare l’attesa e la risonanza emotiva e c’è da scommettere che ci riuscirà.

Dietro le quinte di una produzione monumentale

Le riprese della stagione conclusiva dei ragazzi di Hawkins sono iniziate il 8 gennaio 2024 e sono terminate il 20 dicembre dello stesso anno, dopo quasi dodici mesi di lavoro e oltre 650 ore di girato. Il materiale è stato concepito come un mosaico di sequenze cinematografiche: un approccio che spiega, almeno in parte, il budget astronomico: ogni episodio sarebbe costato fra i 50 e i 60 milioni di dollari. Tanto per contestualizzare questo dato, basti pensare che ogni episodio della stagione 1 è costato circa 6 milioni di dollari. Poi, con il passare del tempo e grazie al successo, anche il cachet dei protagonisti e gli investimenti in effetti speciali e scene degne dei migliori prodotti cinematografici sono lievitati. Così nella stagione numero 4, ogni episodio è costato 30 milioni di dollari e questa cifra già ‘spaventosa’ è quasi raddoppiata per il quinto atto, quello finale.

Stranger Things 5: una scommessa ambiziosa in stile hollywoodiano

Insomma le aspettative sono elevatissime e questa potrebbe rivelarsi un’ama a doppio taglio per una serie cult che deve scrivere la parola fine. In questi casi non è mai facile trovare un epilogo che accontenti tutti e la storia di Netflix e delle piattaforme di streaming in generale è piena di serie tv che hanno fatto innamorare gli spettatori e che, sul più bello, li hanno delusi. Sarà anche questo il caso? Staremo a vedere. Una cosa è certa: Stranger Things 5 non è solo il gran finale di una serie amata, ma una scommessa ambiziosa che punta a coniugare un finale epico con la spettacolarità di scala hollywoodiana. Resta da vedere se Hawkins saprà salutare degnamente i suoi eroi e, soprattutto i suoi tantissimi fan.