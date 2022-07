Stranger Things, accordo con Spotify: ecco quale canzone salva dal mostro Vecna

‘Stranger Things’, le serie Netflix ideata dai fratelli Duffer, sta diventando sempre più un fenomeno sociale di massa. La quarta stagione ha superato un record dopo l’altro, non solo per quanto riguarda le visualizzazioni (con 7,2 miliardi di minuti è la serie in inglese più vista di sempre sulla piattaforma) ma anche per le ‘intrusioni’ che sta ottenendo nel mondo reale. Il successo ha spinto anche Spotify a siglare un accordo con i produttori.

Cosa c’entra Spotify con Stranger Things

Nella quarta stagione super cattivo di turno è Vecna, che uccide le sue vittime introducendosi nella loro stessa mente. Quando Max – una dei protagonisti – viene catturata eipnotizzata, i suoi amici scoprono che l’unico modo per salvarla è utilizzare la musica. Le fanno quindi ascoltare su un walkman – in pieno stile anni ’80 – la sua canzone preferita. Quelle note riescono a distogliere la ragazzina dalle grinfie del mostro proveniente dal Sottosopra. Per questa ragione il colosso della musica streaming Spotify ha creato in accordo con i produttori una playlist in grado di raccogliere le canzoni preferite di ogni utente registrato.

Come funziona la playlist

Come annunciato sul profilo Twitter ufficiale di ‘StrangerThings’, l’app di Spotify genera sul profilo di chiunque ne faccia richiesta,la cosiddetta ‘Upside Down Playlist’ (letteralmente la playlist del Sottosopra). La lista di canzoni contiene le cinquanta tracce più ascoltate in media dal titolare del profilo. Il brano in testa alla raccolta è quello che potenzialmente sarebbe in grado di strappare l’utente dalle grinfie di Vecna.

Kate Bush e ‘Running up the hill’

Non si tratta del primo legame che la serie TV ideata dai Duffer brothers ha con la musica. Nelle scorse settimane il brano ‘Running Up That Hill’ di Kate Bush – quello che in ‘Stranger Things’ riesce a salvare Max da Vecna – era ritornato in cima alle classifiche di tutto il mondo pur essendo uscito nel 1985. La canzone è arrivata al numero 1 della classifica statunitense di iTunes, nella Top 100 Italia di Apple music e nella Top 50 globale di Spotify. Oggi, a più di un mese di uscita dal volume uno della serie e a distanza di qualche giorno dalla pubblicazione del volume due, il pezzo continua ad essere tra quelli in alta rotazione in tutto il mondo.