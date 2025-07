I fan di Star Wars contro Disney per la trilogia misteriosa e mai nata: “Annuncio fuorviante”

Sarà anche una “galassia lontana, lontana”, ma anche lì le polemiche non mancano. Anzi. A scatenarle sono le nuove dichiarazioni del regista Rian Johnson che ha ‘riaperto una ferita’: quella che riguarda la ‘misteriosa trilogia di Star Wars’ annunciata anni fa da Disney e poi scomparsa nel nulla. Ecco cosa è successo.

Una triologia misteriosa mai nata

L’intervista rilasciata dal regista al magazine Variety ha sollevato forti critiche da parte dei fan, che ora accusano la casa di produzione di aver lanciato un annuncio privo di fondamenta concrete, definendolo “fuorviante”. Nel 2017, in pieno rilancio del franchise dopo l’acquisizione da parte di Disney, venne annunciato con grande clamore un nuovo progetto affidato proprio a Johnson, già regista dell’ottavo episodio della saga, ‘Gli Ultimi Jedi’. L’idea era quella di creare una trilogia completamente originale, ambientata nell’universo di Star Wars ma indipendente dalla saga degli Skywalker.

Johnson: “Non c’era nemmeno una bozza”

Peccato, a distanza di anni, il progetto non si è mai concretizzato. Tant’è che ora Johnson chiarisce il motivo: “Era tutto molto concettuale, non c’era una sceneggiatura, né una bozza o un trattamento. In realtà, non è mai successo nulla”, ha ammesso. Non si tratta di un caso isolato. Negli ultimi anni, Disney è stata più volte criticata per aver annunciato progetti cinematografici e televisivi che poi non hanno visto la luce, non solo nell’universo Star Wars, ma anche in quello Marvel.

L’ira dei fan sui social

Le sue parole, rilanciate sui social hanno suscitato reazioni indignate da parte dei fan, come era facile immaginare. “Quindi hanno annunciato una trilogia senza nemmeno un’idea definita? È assurdo, e potenzialmente fuorviante per gli investitori”, ha scritto un utente. Un altro commenta con sarcasmo: “Ormai funziona così in tutte le grandi aziende: un annuncio roboante, le azioni salgono e gli azionisti sono contenti”. “È incredibile quanti progetti vengano approvati senza alcuna base concreta”, ha commentato un altro utente. Insomma, la trilogia di Rian Johnson sembra destinata a rimanere un sogno nel cassetto. Intanto però i fan possono consolarsi con l’annuncio della nuova trilogia di Star Wars sviluppata da Simon Kinberg.