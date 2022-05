Andor, la serie tv ambientata nell'universo di Star Wars. Il trailer

Il 31 agosto 2022 avremo una nuova occasione di esplorare al galassia di 'Star Wars': uscirà in streaming su Disney+ la serie TV 'Andor', dedicata al personaggio comparso nel film 'Rogue One' (2016) e interpretato ancora una volta da Diego Luna. Il primo teaser trailer ci regala uno sguardo su un mondo pronto alla rivolta.

Tutto sulla serie tv 'Andor'

Grazie a 'Rogue One' abbiamo imparato che il capitano Cassian Andor è un agente segreto dell'Alleanza Ribelle, quella che si oppone all'Impero e punta a una ricostruzione della Repubblica. In questi panni gioca un ruolo essenziale nel rubare i piani di costruzione della Morte Nera, terribile arma nemica, fornendo in questo modo l'occasione per distruggerla (evento che rappresenta il culmine del primo 'Guerre Stellari').



La trama di 'Andor' si svolge cinque anni prima degli eventi narrati in 'Rogue One' (è dunque un prequel). Siamo nel momento in cui la Ribellione inizia a prendere forma e a organizzarsi. Con le parole della sinossi ufficiale: "La serie racconterà la storia della nascente ribellione contro l'Impero e di come persone e pianeti siano stati coinvolti. È un'epoca piena di pericoli, inganni e intrighi in cui Cassian intraprenderà il cammino destinato a trasformarlo in un eroe ribelle".



'Andor' è stata creata da Tony Gilroy, candidato all'Oscar grazie al film 'Michael Clayton' e autore, fra le altre cose, della sceneggiatura di 'L'avvocato del diavolo, 'Armageddon - Giudizio finale' e scrittore di quattro dei cinque film della saga di 'Jason Bourne'. Soprattutto quest'ultima esperienza potrebbe avergli dato una marcia in più in vista della storia di una spia, per quanto si muova fra diversi pianeti e non solo sulla Terra come nel caso di Bourne.



Nel cast, accanto a Diego Luna spiccano Fiona Shaw (vista nella saga di 'Harry Potter'), Stellan Skarsgard ('Will Hunting'), Adria Arjona ('True Detective'), Denise Gough ('Il ragazzo che diventerà re') e Kyle Soller ('Poldark'). Inoltre, tornano in scena l'ex senatrice della Repubblica Mon Mothma, interpretata da Genevieve O'Reilly ('The Legend of Tarzan'), e il veterano delle Guerre dei Cloni Saw Gerrera, interpretato da Forest Whitaker ('L'ultimo re di Scozia').

Il trailer in italiano