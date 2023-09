Dall’11 settembre va in onda la decima edizione di ‘Stand-up comedy’

Negli ultimi anni la stand-up comedy è diventata estremamente popolare grazie a speciali televisivi, streaming online e spettacoli dal vivo. Tanti personaggi famosi hanno iniziato le loro carriere proprio cimentandosi con questo genere e poi si sono affermati in altri ambiti dell'intrattenimento come film, televisione, podcast e libri. Per quanto riguarda lo spettacolo italiano, gli esempi comprendono nomi come Alessandro Siani, Enrico Brignano, il trio Aldo Giovanni e Giacomo, Fabio de Luigi, Frank Matano, Ciro Priello dei The Jackal.

Dall’11 settembre

Anche a fronte di questo successo su Comedy Central (canale 129 Sky, in streaming su NOW e in contemporanea Paramount+), per la decima stagione stanno per continuare le risate sul palco di ‘Stand-Up Comedy’. Lo show si potrà vedere in prima TV dall’11 settembre, a partire dalle 22, e in replica e in replica il 15 settembre alle 21 sempre su Comedy Central. Sono previsti due nuovi episodi a settimana. Nella prima puntata doppia di ‘Stand-Up Comedy’ il cast ruoterà attorno a Saverio Raimondo e Giorgia Fumo, già molto conosciuti. Seguiranno due nuove promesse, Xhuliano Dule e Sandro Canori.

Cast

Per ‘Stand-Up Comedy’ il cast è fondamentale. Anche le nuove puntate non mancheranno di proporre alcuni dei comici più amati in Italia e nuovi esilaranti talenti. Tra i protagonisti della decima stagione vedremo Laura Formenti, Pietro Casella, Velia Lalli, Daniele Raco, Carmine Del Grosso, Daniele Fabbri, Saverio Raimondo, Tommaso Faoro, Sandro Canori, Davide Calgaro, Pietro Sparacino. Altri artisti di ‘Stand-Up Comedy’ e del cast dei nuovi episodi saranno Nathan Kiboba, Giorgia Fumo, Martina Catuzzi, Sofia Gottardi, Annagaia Marchioro, Davide Mafrica, Francesco Mileto, Nicolò Falcone, Stefano Gorno, Alessandro Ciacci, Francesco Fanucchi, Xhuliano Dule, Laura Pusceddu, Ivano Bisi, Antonio Ricatti, Daniele Gattano, Giuseppe Scoditti, Mario Raz, Matteo Fallica, Edoardo Confuorto, Yoko Yamada, John Vincent, Giulia Cerruti, Luca Zesi, Matteo Zaffarano, Monir Ghassem, Salvo Di Paola, Simone Luzi e Valentina Medda.

Cos’è la stand-up comedy

La stand-up comedy è un tipo di spettacolo comico in cui un comico si esibisce in una serie di battute, monologhi o storie divertenti di fronte a un pubblico dal vivo. Tendenzialmente l’artista è da solo su un palco (il termine stand-up fa riferimento proprio a quello), senza il supporto di costumi elaborati, scenografie complesse o altri attori a fare da spalla. A caratterizzare il genere della stand-up comedy sono battute rapide, osservazioni acute sulla vita quotidiana, aneddoti personali. Dipende molto dal comico: c’è chi ama concentrarsi di più sulla propria sfera privata e chi, invece, preferisce affrontare questioni più ampie, dalla politica al cambiamento climatico, dall'uguaglianza di genere alla tecnologia, con il giusto mix di leggerezza e intelligenza.