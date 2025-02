Squid Game 3 su Netflix, quando esce e le prime anticipazioni sul finale

Roma, 12 febbraio 2025 – Dopo il grande successo della prima stagione, uscita nel 2021 e diventata un cult a livello mondiale, sono passati anni prima che arrivassero i nuovi episodi di ‘Squid Game’. Il 26 dicembre 2024 Netflix ha condiviso la seconda stagione che, immediatamente, è balzata al vertice dei programmi più visti della piattaforma streaming. Ma i fan erano già con la mente rivolta al finale, racchiuso nella stagione 3. Ecco quando esce e le prime anticipazioni.

Quando esce Squid Game 3 e le prime anticipazioni

Per molti, la seconda stagione di Squid Game ha rappresentato una sorta di transizione verso l’epilogo di questa storia. Ed era abbastanza prevedibile che i tempi tra gli episodi disponibili dal 26 dicembre 2024 e gli ultimi della terza stagione non avessero una distanza temporale simile a quanto accaduto tra il primo e il secondo atto di questo racconto. Dopo un involontario spoiler avvenuto nelle settimane scorse, Netflix ha confermato e reso ufficiale la data che segna la parola fine a ‘Squid Game’. La terza stagione sarà in streaming il 27 giugno 2025. Tutto questo è stato reso possibile dalla decisione di girare e continuare le riprese consecutivamente tra la seconda e la terza stagione, assicurando un'attesa molto più breve. Del resto, la prima aveva debuttato nel 2021 e non era stata originariamente scritta come una serie continuativa. Aveva un inizio e una fine scritta e ideata ma il grande successo internazionale riscosso ha convinto sceneggiatori e ideatori a pensare a un sequel.

Nella seconda stagione, Gi-hun, ovvero il giocatore 456 (interpretato da Lee Jung-jae), ha continuato la sua folle e disperata ricerca di coloro che avevano ideato questa sadica competizione per smascherare i colpevoli e impedire altre gare al massacro. E così, tre anni dopo aver vinto 45,6 miliardi di won sudcoreani, essendo unico sopravvissuto all'evento, ha dato vita a un team di collaboratori per segnare la parola fine a Squid Game e salvare le vite dei giocatori intorno a lui.

Lee recita nella seconda stagione di "Squid Game" insieme al membro del cast di ritorno Wi Ha-jun nel ruolo di Jun-ho e Lee Byung-hun nel ruolo del misterioso Front Man.

Bocche cucite su cosa potrà accadere nei nuovi episodi ma sono numerose le teorie che circolano. Nam-gyu è entrato in possesso delle droghe di Thanos e potrebbe finire per usarle eccessivamente nel cercare di gestire una situazione sempre più stressante e traumatica. Con i giocatori che ora si attaccano a vicenda dentro e fuori dai giochi, le cose potrebbero peggiorare ancora di più. Dopo il tentativo di rivolta da parte dei giocatori, Gi-hun ha visto morire davanti ai suoi occhi l’amico e complice che aveva incontrato durante la partecipazione ai giochi. Per lui le cose sembrano essersi messe molto male e anche Jun-ho non si è reso conto che l’uomo al quale ha affidato la ricerca della misteriose isola dove avvengono le sfide mortali, in realtà fa parte dei nemici e sta boicottando la sua indagine. E tra i rumors e le teorie che circolano, c’è chi opta anche per un colpo di scena finale con Gi-hun pronto a diventare il nuovo Front Man. Solo il 27 giugno prossimo, però, avremo tutte le risposte definitive.