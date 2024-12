Squid Game 2 e le altre serie tv in arrivo su Netflix a dicembre 2024

Roma, 2 dicembre 2024 – Il mese di dicembre è ricco di titoli interessanti per quanto riguarda la serie tv inedite in arrivo su Netflix. Gli abbonati alla piattaforma streaming potranno gustarsi attesi ritorni e anche numerose novità tra le produzioni internazionali che faranno compagnia ai telespettatori. A seguire potete trovare un elenco con i titoli più interessanti, accompagnati dalla data d’uscita. Anche durante le festività il binge watching sembra assicurato.

Black Doves

Netflix punta molto su questa serie tv, tra le novità del mese di dicembre 2024. Black Doves è un progetto britannico dal sapore thriller di spionaggio e creata da Joe Barton. La serie è sviluppata da Sister e Noisy Bear e, ancora prima della sua première, è già stata rinnovata per una seconda stagione. Si prospettano quindi alti numeri e primi posti nelle classifiche di numerosi Paesi per questa produzione che punta a mantenere alta la tensione e la curiosità di chi si approccia a questa storia raccontata sul piccolo schermo.

In base alle prime anticipazioni, Helen inizia una relazione passionale che potrebbe mettere a repentaglio la sua identità segreta, soprattutto quando il suo amante diventa vittima della malavita di Londra e i suoi datori di lavoro inviano un vecchio amico per proteggerla da eventuali azioni violente nei suoi confronti.

Protagonista assoluta è Keira Knightley (come non ricordarla tra gli interpreti principali della deliziosa commedia natalizia ‘Love Actually’?). Ecco, in questo nuovo progetto, vestirà gli inediti panni di una spia reclutata anni prima dal capo (Sarah Lancashire) di una losca organizzazione di intelligence internazionale. All'inizio della serie, la copertura di Helen come moglie di un importante parlamentare sta per saltare, rischiando di mettere a repentaglio la vita del marito e dei figli. Ma ecco arrivare il suo protettore, Sam, interpretato da Ben Whishaw.

Parlando della serie tv e ironizzando sul periodo di uscita, la Knightley ha dichiarato: “"Ho intenzione di rovinare completamente i festeggiamenti con questa serie. Se sei arrabbiato con i tuoi parenti e vuoi vedere due possibili psicopatici che uccidono un sacco di persone a Natale, questo è lo spettacolo che fa per te". Disponibile a partire dal 5 dicembre e composto da una prima stagione di 6 episodi totali.

Cent’anni di solitudine

Siamo di fronte alla trasposizione – in formato televisivo – dell’omonimo e celebre romanzo, uscito nel 1967, ‘Cent’anni di solitudine’ di Gabriel Garcia Marquez. In questo adattamento colombiano, troviamo, al centro della trama la storia dei cugini José Arcadio Buendía e Úrsula Iguarán che si sposano nonostante il parere contrario delle rispettive famiglie e dei loro parenti e fondano una città utopica chiamata Macondo. Le diverse generazioni dei Buendia si ritroveranno coinvolti da elementi e situazioni gestita da follia, amori impossibili e da una maledizione che li condanna, inesorabilmente, a cent’anni di solitudine.

Nel cast della serie tv troviamo Marco González (La Hora Fria) nei panni di José Arcadio Buendía e Susana Morales (Il labirinto del Fauno nel suo curriculum) in quelli di Ursula Iguaran.

In totale la serie è composta da 16 episodi e la sinossi ufficiale recita così: “Nel paese senza tempo di Macondo, sette generazioni della famiglia Buendía esplorano l’amore, l’oblio e l’impossibilità di sfuggire al passato oltre che al proprio destino”.

Su Netflix dall’11 dicembre 2024.

No Good Deed

La serie è una commedia di Liz Feldman con protagonisti Ray Romano e Lisa Kudrow. I due sono una coppia che ha deciso di vendere la loro villa di stile coloniale spagnolo anni ’20 in uno dei quartieri più ambiti e sognati di Los Angeles. La decisione di lasciare la loro abitazione per trasferirsi altrove, però, provoca conseguenze impreviste e inaspettate. Infatti molte famiglie sono desiderose di acquistarla pensando che possa diventare la casa dei loro sogni e risolvere così i loro problemi. Ma come Lydia e Paul sanno bene, anche la casa dei sogni può trasformarsi in un incubo. Anche perché, come possiamo vedere dal trailer che ne anticipa l’uscita, i due si trovano a lottare strenuamente per nascondere un segreto potenzialmente mortale sotto un appezzamento del terreno che circonda la loro casa.

La sinossi che accompagna la promozione della serie recita: "Mentre lottano per nascondere i segreti oscuri e pericolosi che aleggiano nella loro vecchia casa, Paul e Lydia iniziano a rendersi conto che l'unico modo per sfuggire al passato è affrontarlo finalmente".

Siamo quindi davanti a una dark comedy che vede, nel cast, anche il ritorno gradito di Linda Cardellini, protagonista – accanto alla collega e amica Christina Applegate – della serie (sempre su Netflix) “Dead to me – Amiche per la morte”, composta da tre stagioni e di grande successo a livello internazionale.

No good deed sarà online dal 12 dicembre su Netflix.

Squid Game 2

Puntando sul periodo delle feste come momento clou per poter gustarsi qualche momento di relax davanti alla tv, Netflix ha deciso di distribuire la seconda – attesissima – stagione di ‘Squid Game’ il 26 dicembre 2024. Nella giornata di Santo Stefano saranno resi disponibili tutti gli episodi inediti che compongono l’atteso sequel della serie tv cult che ha infranto ogni record quando è uscita, nel 2021. Non sarà però l’epilogo. I fan devono mettersi il cuore in pace e sapere, già da ora, che è stata annunciata una terza e ultima stagione in arrivo prossimamente (già nel 2025?).

Il nuovo teaser trailer della storia cerca di spiegare perché Seong Gi-hun, altrimenti noto come Giocatore 456 (Lee Jung-jae), sia voluto tornare all’interno dell'esperimento sociale infernale dal quale era appena riuscito a scappare la prima volta. "Sto cercando di porre fine a questo gioco” dichiara, prima di sentirsi rispondere: "Non lo vedi ancora, vero? Il gioco non finirà a meno che il mondo non cambi".

Il mondo davvero cambierà? Sembra questa la domanda centrale al centro della seconda stagione. Verso la fine del trailer abbiamo qualche flash di quello che sembra un tentativo di mini-rivolta all’interno del gioco mortale. Il primo episodio della seconda stagione si chiamerà sinistramente "Pane e lotteria". La première della seconda stagione sarà disponibile con tutti i nuovi episodi, direttamente il 26 dicembre. Secondo le ultime indiscrezioni saranno sette in totale, per questa stagione, due in meno rispetto ai nove della prima stagione. Per i pochissimi che ancora non sanno la trama di “Squid Game”, ve la sveliamo. Il titolo prende ispirazione dal “gioco del calamaro”, un popolare passatempo per bambini praticato in Corea del Sud fin dagli anni Settanta e racconta la storia di 456 persone che rischiano la vita in un gioco di sopravvivenza, che ha in palio un lauto montepremi in denaro. Ma se fallisci in una delle prove, non sei semplicemente eliminato dal gioco: in palio c’è la vita stessa. La morte è l’unica e reale conseguenza.