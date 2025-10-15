Squali, la corsa della GenZ verso il futuro. Il regista: “Racconto l’ansia di dover scegliere”

Roma, 12 ottobre 2025 – “Fin da piccoli pensiamo a cosa vorremmo fare da grandi, e forse non smettiamo mai di chiedercelo”. Lo pensa Max, interpretato da Lorenzo Zurzolo, in “Squali”, in sala dal 16 ottobre, tratto dall’omonimo romanzo di Giacomo Mazzariol.

La pianura estiva veneta, una Roma città delle mille possibilità, le ultime serate in compagnia, la follia della tecnologia e la pressione di capire qual è il prossimo passo verso il futuro: c’è tutto questo nell’opera prima di Daniele Barbiero, regista romano 36enne con alle spalle una corposa gavetta di corti, videoclip e una serie tv approdata su Raiplay e Netflix, ‘Clan – Scegli il tuo destino’. Con lui parliamo quando manca una settimana all’arrivo del suo lavoro sul grande schermo: “Penso di aver fatto un film sincero. Non vedo l’ora di conoscere il responso del pubblico”.

‘Squali’ è il tuo esordio con il lungometraggio, come sei arrivato al progetto?

"In maniera quasi fortuita. Stavo lavorando ad altro quando ho intercettato il casting per la regia lanciato dalla produzione, cercavano un under 35 (ai tempi Barbiero lo era, ndr), qualcuno che fosse vicino alle tematiche raccontate e le capisse. Ho partecipato avendo dalla mia le pregresse esperienze di set. Nella storia ho rivisto tanto della mia carriera: subire la stessa ansia sociale che si ha nel crescere per un lavoro in cui non hai certezze nel domani”.

Conoscevi il romanzo cui si ispira il film?

"No, di Mazzariol conoscevo il precedente (‘Mio fratello rincorre i dinosauri’, 2018, ndr), ho letto “Gli squali” quando ho saputo del progetto. In realtà, e l’autore lo sa, non l’ho proprio amato, però ci ho trovato un cuore di fondo che mi interessava molto e che ho cercato di portare nel film. Credo che l'adattamento migliore di un'opera si faccia quando si riesce a tradirla il giusto, mantenendone lo spirito. Parliamo pur sempre di due media differenti, e Mazzariol ha capito benissimo l’intento”.

Il regista Daniele Barbiero dietro la macchina da presa

Dal libro alla sceneggiatura cosa è cambiato?

“Mauro Graiani ha scritto la struttura. Poi, con Costanza Bongiorni, abbiamo rivisto alcuni aspetti per renderla più affine al mio modo di raccontare. Abbiamo approfondito il tema del rapporto padri-figli, aggiunto due personaggi in più, uno dei quali centrale nello sviluppo della storia. Un film è qualcosa di fluido, si opera spesso d’istinto. Ad esempio, avevamo deciso determinati luoghi d’incontro per il gruppo di amici di Max, ma durante i sopralluoghi in Veneto ho scovato una location perfetta, un aereo abbandonato in un posto sperduto, e subito abbiamo deciso di ambientare tutte le scene lì, nonostante avessimo ragionato mesi su altro”.

Avete aggiunto diversi elementi.

"In alcuni casi abbiamo fatto un lavoro di semplificazione, nei dialoghi ad esempio, per arrivare meglio alle persone, specie a ragazzi e ragazze. Così come non potevamo ignorare l’ingresso dell’intelligenza artificiale nel discorso tecnologico: ovviamente Giacomo non l’aveva considerata ai tempi in cui scrisse il libro, noi abbiamo dovuto per forza inserirla per contestualizzare la storia".

Nella tua opera prima hai avuto l’opportunità di dirigere James Franco, un attore da stella sulla Hollywood Walk of Fame e due Golden Globe, tra le altre cose.

"È stato davvero inaspettato. Quando sono entrato nel progetto, l’unico nome già legato era quello di Lorenzo Zurzolo. Per l’interprete di Robert Price, una sorta di guru dell’hi-tech, temevo che il pubblico non digerisse un attore italiano: non siamo abituati a vedere il nostro Paese come riferimento per questo immaginario. Da qui l’idea di un californiano che viene qui con il suo modo di fare business, la sua ambizione americana. Tra i possibili che avevano già lavorato in Italia c’era James Franco: ci siamo incontrati, con l’appoggio della produzione, e si è convito a essere dei nostri”.

Hai sentito la pressione?

"In realtà non molto. Di base sono una persona molto serena, e penso abbia giocato a mio favore il fatto di avere avuto questa occasione in una fase più matura”.

Sul set si sentiva la sua presenza?

"All’inizio sì, c’era un po’ di tensione per chi si approcciava a una prima giornata di riprese con James, ma svaniva dopo due ciak. Sono tutti dei professionisti”.

Come hai gestito la dinamica tra Max-Zurzolo e Price-Franco?

"Suggerivo a Lorenzo di guardare James come fosse ammaliato. Max è in un momento della vita in cui non sa cosa fare. Ha qualcosa che gli riesce bene, ma non è convinto di procedere su quella strada. Gli compare davanti questa figura carismatica, con una forte ideologia e percezione del mondo. Diciamo che ai fini attoriali, l’energia sul set ha fatto il paio con quello che volevamo catturare nel film".

Completano il cast nomi altrettanto interessanti: Francesco Centorame, Ginevra Francesconi, Francesco Gheghi, Greta Fernàndez, Federica Baù e Gabriele Rollo.

"Alcuni già li conoscevo, altri no, ma in generale sono stato contentissimo di lavorare con persone che hanno voglia di fare la cosa migliore possibile e mettersi al servizio dei personaggi. Per dire, del gruppo di “veneti”, solo una lo è davvero (Baù), gli altri hanno lavorato molto sull’accento con un vocal coach”.

Avevi in mente film o registi come riferimento?

"Porto con me il cinema che mi ha fatto innamorare, da Spielberg a "Drive", "The Truman Show", "Whiplash”, ma non avevo qualcosa di specifico in relazione al film. Con il direttore della fotografia, Andrea Reitano, abbiamo individuato due anime: quella veneta legata all’amicizia, e quindi più macchina a mano, e quella romana legata alle ambizioni, con delle inquadrature magari dall’alto. Ispirazioni ad ampio raggio potrebbero essere la serie ‘Mr. Robot’ per il look tecnologico o “Euphoria” per l’universo giovanile. Penso anche ai lavori di Nolan per la rappresentazione del tempo, elastico e frammentato, un po’ come le emozioni dei ragazzi che a volte si sviluppano lentamente a volte di getto: nel montaggio, con Gianluca Conca, abbiamo cercato di trasmettere questo”.

In questa storia, lo squalo è allegoria di chi deve “nuotare senza sosta per non soffocare o non cadere sul fondo del mare”. Ti ci ritrovi?

"Sì, anche io tendo a guardare sempre avanti, a stare sempre a mille. Ora mi godo un po’ l’uscita del film, anche perché non capiterà più questa prima volta in sala, ma poi mi rimetterò subito a lavoro. Ho a cuore un progetto molto particolare, una sceneggiatura di cui però non faccio spoiler. Non sarà il mio prossimo film ma magari, ottenendo sempre più credibilità, riuscirò a vederla realizzata”.

Cosa ti auguri per il futuro?

"Di continuare a raccontare storie, alzando sempre un po’ di più l’asticella”.