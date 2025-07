‘Spider-Man 4’: Glasgow si trasforma in New York per il film

Glasgow, 31 luglio 2025 – Glasgow si colora a stelle e strisce per accogliere le riprese di ‘Spider-Man: Brand New Day’, il quarto capitolo della saga con protagonista Tom Holland. Fino al 15 agosto prossimo, il cuore della città scozzese sarà il palcoscenico di una New York reinventata, tra taxi gialli, veicoli della NYPD e insegne di assicurazioni in perfetto stile americano.

Così la Scozia diventa a stelle e strisce per Tom Holland

Come riportano ‘Stv News’ e ‘Glasgow Times’ il set, già allestito in alcune aree centrali, ha attirato l’attenzione di residenti e curiosi: edifici decorati con bandiere statunitensi, cantieri fittizi e autobus turistici con l’inconfondibile livrea newyorkese hanno dato il via all’inconfondibile magia Marvel. Anche i mezzi della produzione, etichettati con il nome in codice “Blue Oasis”, sono stati avvistati nei pressi delle location, confermando l’identità del progetto ora noto ufficialmente come Spider-Man: Brand New Day. A vestire ancora una volta i panni dell’Uomo Ragno sarà Tom Holland, ormai volto ‘storico’ se così possiamo definirlo, del supereroe nel Marvel Cinematic Universe. Al suo fianco tornerà Zendaya nei panni di MJ, l’amata di Peter Parker, consolidando una delle coppie più apprezzate dai fan. La regia è affidata a Destin Daniel Cretton.

Spider Man: con ‘Brand Nw Day’ i capitoli della saga sono quattro

Spider-Man: Homecoming (2017) segna il debutto di Tom Holland come Peter Parker. Segue Far From Home (2019), dove affronta Mysterio (Jake Gyllenhaal), e No Way Home (2021), che riunisce i tre Spider-Man (Holland, Tobey Maguire ed Andrew Garfield) contro vecchi nemici. Il titolo scelto per questo quarto episodio, Brand New Day, strizza l’occhio a una nota storyline dei fumetti Marvel, suggerendo un nuovo inizio per il personaggio dopo gli eventi di ‘No Way Home’. Il film, annunciato nelle sale per il 31 luglio 2026, rappresenta una nuova fase per Spider-Man, ora apparentemente più solo ma forse più maturo, pronto ad affrontare minacce inedite. Nel frattempo, Glasgow si gode il suo momento hollywoodiano.