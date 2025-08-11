‘Spiderman: Brand New Day’, al via le riprese

Manca circa un anno all’arrivo della pellicola in sala, ma Sony Pictures ha già pubblicato nelle scorse ore un video che ritrae Tom Holland sul set di ‘Spiderman: Brand New Day’. L’attore, nei panni del supereroe, sta attualmente girando in Scozia e non erano mancati gli spoiler dal set. Ora gli indizi si fanno più frequenti e precisi e i fan non stanno già nella pelle.

Il backstage assediato

Il video diffuso dalla produzione e dallo stesso Tom Holland sui suoi profili ufficiali, mostra il protagonista sopra un blindato militare. La breve clip è stata realizzata durante il primo giorno di riprese a Glasgow, località in cui si trova il set.

Ai fan più attenti non è sfuggito un particolare importante: sul mezzo che compare in scena è stampato lo stemma di Mr. Negative e questo fa supporre che nel nuovo capitolo dedicato all’Uomo Ragno farà la sua comparsa proprio lo storico e famoso villain.

Negli ultimi giorni, inoltre, il set del film MCU è stato assediato da fan e online sono comparse molte foto che ritraggono gli attori intenti a girare. Probabilmente è stata proprio l’eccessiva presenza di spoiler non autorizzati ad aver convinto lo staff a diffondere immagini ufficiali.

A Glasgow è stata avvistata anche Zendaya che nel format dedicato a Spiderman ha interpretato MJ. Al momento non è ancora chiaro, però, se l’attrice sia presente in Scozia in veste di co-protagonista del film o se abbia solo accompagnato Holland, suo compagno di vita almeno dal 2021.

Cosa sappiamo sul film

Per ora anche i dettagli diffusi sulla trama sono davvero pochi. ‘Brand New Day’, sottotitolo del film, si rifà a una serie di fumetti in cui la vita dell’Uomo Ragno subisce un reset. Qualcosa di simile è accaduto sul finale di ‘Spiderman: No Way Home’ (ultimo capitolo edito e risalente al 2021) e questo fa immaginare che la nuova pellicola potrebbe effettivamente ispirarsi al fumetto. Tutto, però, è ancora da confermare.

Quando uscirà ‘Spiderman: Brand New Day’

Il nuovo capitolo di avventure dedicate a Spiderman dovrebbe uscire nei cinema americani il 31 luglio 2026. Si ipotizza che in Italia il film sarà disponibile qualche giorno prima: il 29 luglio.