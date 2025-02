Smallville, le rivelazioni shock sul finale della prima stagione

Era il 2001 quando Smallville fece il suo debutto sul canale americano The WB e fu un grande successo. Ottenne l’ascolto più alto di sempre per una serie tv trasmessa dalla rete. In Italia esordì in prima serata un anno dopo, nel 2002. Fu uno dei pilot più costosi di sempre e fu tra i primi progetti ad aprire il percorso ad altri spettacoli incentrati sui supereroi. L’ultima stagione venne trasmessa nel 2011 e il protagonista principale era Tom Welling, diventando immediatamente una celebrità internazionale e un idolo dei più giovani.

Smallville, il finale alternativo della prima stagione

La prima stagione di Smallville poteva avere un finale completamente diverso e anche uno sviluppo differente nell’evolversi della trama. A rivelare questo curioso retroscena è stato il co-creatore della serie Al Gough, contattato dal conduttore Michael Rosenbaum per chiedergli di un presunto finale alternativo sull'episodio finale della prima stagione, per il suo podcast legato al “rewatch” della serie, intitolato Smallville Talk Ville: “Quando Clark è partito dal ballo, Pete lo avrebbe visto fuggire a tutta velocità, scoprendo il suo segreto. Whitney sarebbe morta nel tornado. Penso che fosse qualcosa del tipo che Clark poteva salvare solo Lana o Whitney e ha salvato Lana”.

La differenza chiave tra il finale originale e quello che guardano gli spettatori è il dilemma legato a Clark e alla morte di Whitney. Il tornado avrebbe fatto schiantare il camion di Lana e Whitney prima che arrivassero, in tempo, alla fermata dell'autobus. Clark sarebbe giunto sul posto ma senza avere i minuti necessari per salvare entrambe. Il ragazzo avrebbe dovuto decidere per chi proteggere delle due e avrebbe scelto Lana. Whitney sarebbe morta nel tornado e Clark, a quel punto, avrebbe continuato l’esistenza con il peso di senso di colpa e la responsabilità dell’aver scelto chi far morire e a chi, invece, permettere di continuare a vivere. Invece, la lotta di Clark era cosa fare dopo aver rivelato i suoi poteri a Lana per salvarla. Mentre lei ne esce pensando che probabilmente era un sogno indotto da una commozione cerebrale, inizia ad avere il sospetto che Clark le stia nascondendo qualcosa. Il segreto di Clark avrebbe creato maggiore dramma nel loro rapporto pieno di alti e bassi

Invece, nell’ultimo episodio della prima stagione, Aria di tempesta, Whitney prende la decisione di entrare nei Marines e lascia Smallville. Ad accompagnarla alla stazione degli autobus è Lana. Mentre sta facendo ritorno a casa vede arrivare tre tornado che la costringono ad abbandonare la strada. Quando la notizia viene annunciata al ballo della scuola, Chloe e Clark stavano per baciarsi, ma lui lascia il ballo per assicurarsi che Lana stia bene, lasciando Chloe senza parole. Proprio mentre Lana viene trascinata in un tornado, Clark si lancia all’interno per salvarle la vita. Non c’è traccia di quell’iniziale trama ideata e pensata su chi salvare tra Wihitney e Lana da parte del protagonista. Un finale che ha aperto alla seconda stagione con meno incognite e un dramma evitato per il protagonista che lo avrebbe accompagnato per tutto il resto della storia.