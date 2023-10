Sky, tutte le serie tv e gli show in uscita a ottobre

La ricca offerta di Sky Italia per il mese di ottobre, per i canali Sky e per gli iscritti al servizio Now Tv, non comprende solo numerose pellicole, ma anche serie Tv e show. Nello specifico, dal 6 ottobre debutta ‘Un’estate fa’ con Lino Guanciale e Filippo Scotti. Saranno poi disponibili nuove puntate di ‘Das Boot’, tra storia, giallo e spionaggio, e della serie in costume ‘The Gilded Age’. Ecco un prospetto delle nuove uscite del mese.

‘Un’estate fa’

Dal 6 ottobre su Sky Atlantic. La mini-serie diretta da Davide Marengo e Marta Savina presenta una storia criminale che si svolge tra gli anni Novanta e il presente. Si tratta di un racconto thriller che attraversa generazioni diverse e che vede protagonisti Lino Guanciale e Filippo Scotti. La storia si dipana tra le immagini del campionato del mondo di calcio del 1990 in televisione, il campeggio con gli amici, gli amori estivi, i falò in spiaggia, le cabine telefoniche, le partite infinite a carte e le sfide a calciobalilla. Tuttavia, tutto cambia quando una ragazza scompare improvvisamente. Questo evento segna una svolta nella vita dei personaggi, anche a distanza di trent'anni dall'indimenticabile estate.

‘Das Boot’ – quarta stagione

Dal 18 ottobre su Sky Atlantic. Ecco le nuove puntate della serie sequel del lungometraggio ‘U-Boot 96’ diretto da Wolfgang Petersen, a sua volta tratto dai romanzi di Lothar-Günther Buchheim. Nel Mediterraneo i sottomarini U-Boat tedeschi affrontano avverse condizioni e sfide senza precedenti. Nel frattempo, in patria, all'interno delle alte sfere del Comando della Marina Tedesca a Berlino, si celano intrighi e segreti che nascondono una pericolosa cospirazione in atto. I fratelli Hoffmann, Hannie e Klaus, che rappresentano due schieramenti opposti, si ritrovano uniti a causa di una tragedia che li costringe ad affrontare le loro battaglie personali.

‘The Gilded Age’ – seconda stagione

Dal 30 ottobre su Sky Serie. Torniamo nella New York di fine Ottocento, una città in cui antico e moderno si incontrano e scontrano. Gli aristocratici devono affrontare l'ascesa di una nuova borghesia, moderna e vivace, piena di idee innovative e rivoluzionarie. Bertha è alle prese con la Astor e il sistema tradizionale. Suo marito George deve fronteggiare una lotta contro un sindacato che sta guadagnando forza nella sua acciaieria di Pittsburgh. Marian continua il suo percorso per trovare la sua strada nel mondo. Gli Scott devono riprendersi da una scoperta scioccante. Peggy sta canalizzando il suo spirito attivista attraverso il suo lavoro al giornale.

Per quanto riguarda i programmi disponibili su Sky e su Now a ottobre 2023, ecco le novità:

‘X Factor 2023’

Tutti i giovedì su Sky Uno. Entra sempre più nel vivo la competizione tra i giudici Fedez, Ambra Angiolini, Dargen D'Amico e Morgan. Per la prima volta nella storia del programma, i giudici hanno selezionato direttamente e personalmente i 12 concorrenti di ciascuna squadra. Dopo aver scovato i talenti, i quattro devono supportare i loro pupilli e condurli verso la vittoria finale.

‘Gialappa Show’ – seconda stagione

Dal 16 ottobre su Sky Uno. Dopo il notevole successo della prima stagione, il programma con la Marco Santin e Giorgio Gherarducci riprende con una nuova edizione. La trasmissione andrà in onda su TV8 e in simultanea su Sky Uno a partire dal 16 ottobre, con appuntamenti ogni lunedì alle 21.30. La trasmissione sarà di nuovo condotta da Mago Forest, il beniamino del pubblico, che fungerà da padrone di casa, collaboratore dei comici e bersaglio delle gag della Gialappa's Band. In ogni puntata non mancheranno le novità. E le risate.