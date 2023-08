‘Sex Education 4’, prime immagini e anticipazioni

Il 21 settembre, negli oltre 190 Paesi in cui Netflix è attivo, farà il suo debutto la quarta e ultima stagione di ‘Sex Education’. La piattaforma di streaming ha appena diffuso le prime immagini che consentono al pubblico di dare una sbirciatina nelle nuove storie che vedranno e capire come si evolveranno i fatti.

Riepilogo

La serie, creata da Laurie Nunn, mescola commedia, dramma e tematiche adolescenziali. La storia ruota attorno alla vita di Otis Milburn (interpretato da Asa Butterfield), un ragazzo adolescente che vive con sua madre, Jean (che ha il volto di Gillian Anderson), la quale di mestiere fa la terapeuta sessuale.

La Moordale School

Otis ha imparato molto riguardo alle questioni sessuali grazie all'influenza della madre, ma è socialmente goffo ed emotivamente imbranato. Nonostante ciò, Otis diventa inconsapevolmente un consigliere sessuale non ufficiale tra i suoi coetanei alla Moordale Secondary School, dove frequenta le lezioni.

L’incontro con Maeve

Una svolta narrativa avviene quando Otis fa la conoscenza di Maeve Wiley (Emma Mackey), misteriosa e ribelle. La ragazza decide di collaborare con Milburn e di aprire una clinica informale nella scuola per dispensare consigli agli altri studenti…

‘Sex Education 4’

Dopo la chiusura dell’istituto di Moordale, Otis e Eric, il suo migliore amico, devono iniziare tutto daccapo presso il Cavendish Sixth Form College. Mentre Otis è agitato pensando alla creazione di una nuova clinica, Eric spera di non essere più considerato un perdente. A Cavendish si fa yoga nel giardino comune, si promuove la sostenibilità e c'è un gruppo di ragazzi popolari per la loro gentilezza, cosa del tutto inaspettata che sconvolge soprattutto Viv. Jackson deve lasciarsi alle spalle la sua storia con Cal. Aimee deciderà di seguire nuove lezioni d’arte. Adam si domanda se un'istruzione tradizionale faccia davvero al caso suo. Maeve è negli Stati Uniti, alla Wallace University.

Cast

Nella quarta stagione di ‘Sex Education’, oltre a ritrovare Butterfield, Anderson, Mackeym vediamo anche, di nuovo nei loro ruolo, Aimee-Lou Wood, Emma Mackey, Ncuti Gatwa, Connor Swindells, Kedar Williams-Stirling, Mimi Keene. Ci saranno anche new entry come Jodie Turner Smith, Dan Levy, Thaddea Graham, Lisa McGrillis, Marie Reuther, Eshaan Akbar, Felix Mufti, solo per citarne alcuni.

Premi

Sono numerosi i premi e le candidature che ‘Sex Education’ ha ricevuto finora. Tra i riconoscimenti più prestigiosi figura un International Emmy Award per essere stata giudicata la miglior serie comedy nel 2022. La quarta e ultima stagione esce dopo il grande successo della precedente che dopo tre mesi dal suo esordio online sulla piattaforma streaming ha sfiorato i 70 milioni di visualizzazioni.