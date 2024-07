Serie tv che parlano dei viaggi nel tempo

Quante volte ci siamo domandati “Cosa sarebbe accaduto se…?”. Il tema delle sliding doors, del chiederci se la nostra vita avrebbe avuto una evoluzione differente con una scelta diversa, è sicuramente affascinante quanto, purtroppo, senza risposta. Il viaggio nel tempo, tra passato, presente e futuro, è stato al centro di serie tv, in più occasioni. Realtà e vite parallele, decisioni che hanno cambiato esistenze intere. Conoscevate questi titoli? Se siete affascinati dall’idea dei viaggi nel tempo, leggete questa breve lista di titoli.

Un amore senza tempo

La serie, in originale “The Time Traveler's Wife”, è basata sul romanzo del 2003 di Audrey Niffenegger. Trasmessa nel 2022 vede come protagonisti Rose Leslie e Theo James (quest’ultimo poi esploso a livello internazionale grazie a “The White Lotus”). Purtroppo è durata una sola stagione ed è stata cancellata nonostante le proteste dei fan e la raccolta firme per darle una seconda possibilità (o canale). Al centro della trama c’è la relazione tra Henry DeTamble, un uomo con un disturbo genetico che viaggia nel tempo per brevi periodi, e Clare Abshire, una donna che ha incontrato una versione più anziana di Henry quando era una ragazza. Lui le disse che si sarebbero sposati, nel futuro.

22.11.63

La miniserie interpretata da James Franco è tratta dal romanzo di Stephen King. Composta da 8 episodi, parla di un uomo in grado di viaggiare nel tempo con la missione di impedire l'assassinio di John F. Kennedy. Prodotta da J. J. Abrams, King, Bridget Carpenter e Bryan Burk, fu apprezzata dalla critica e debuttò nel 2016 in America.

Doctor Who

La serie televisiva britannica di fantascienza ha fatto il suo esordio nel 1963. Creata da Sydney Newman, C. E. Webber e Donald Wilson, racconta le avventure di un essere extraterrestre chiamato Dottore, parte di una specie umanoide chiamata Time Lords. Si muove a bordo del Tardis, una macchina in grado di viaggiare nello spazio e nel tempo con il vortice del tempo. L'aspetto è quello di una cabina blu della polizia inglese, comunemente visibile nel Regno Unito. Affronta nemici, salva civiltà e aiuta chi è in difficoltà. La serie classica è composta da 26 stagioni, il revival ne conta 13 (ed è iniziato nel 2005).

Timeless

Produzione complicata per questa serie tv, Trasmessa da ottobre 2016, venne cancellata dopo una sola stagione. Pochi giorni a seguire, però, dopo alcune riflessioni, diedero il via libera per una seconda stagione composta da 10 episodi. Al termine, venne trasmesso un film per chiudere le trame e le storie aperte, andato in onda il 20 dicembre 2018 sulla NBC. Al centro della trama ci sono la professoressa di storia Lucy Preston, lo scienziato Rufus Carlin e il soldato Wyatt Logan. I tre cercano, in tutto i modi, di impedire a Garcia Flynn di modificare il corso della storia americana mediante i viaggi nel tempo.

Il tempo per noi

Chiudiamo questa guida con “Il tempo per noi”, disponibile su Netflix. Racconta di una donna in lutto che riesce a viaggiare magicamente nel tempo fino al 1998. In quel momento incontra un uomo che assomiglia, in tutto e per tutto, all’uomo che ama, defunto.